200 MP Kameralı Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Sızdırıldı

Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda performans testinde ortaya çıkan Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bu kez fiyatı sızdırıldı. Telefonad Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de öen çıkacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 990 İsveç Kronu (83 bin 404 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 18 bin 990 İsveç Kronu (93 bin 222 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 22 bin 490 İsveç Kronu (110 bin 429 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Galaxy S26 Ultra'nın Dynamic AMOLED 2X ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefonda 5400 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonda ayrıca 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri mevcut.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy S26 Ultra'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı gün Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri de tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak.