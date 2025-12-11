Exynos mu, Snapdragon mu? Galaxy S26 Ultra İşlemcisi Netleşti!

Samsung’un aylardır akıllı telefon gündemini meşgul eden amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda modelin neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın işlemcisine dair kritik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra İşlemcisi Netleşti

Aylardır merak edilen soru nihayet netlik kazandı. FCC veri tabanında SM-S948B ve SM-S948U olmak üzere iki model ortaya çıktı. Galaxy S26 Ultra’ya ait olan bu cihazların SM8850 kod adlı bir yonga setiyle geleceği görüldü. Bu kod adı ise Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile birebir uyuşuyor.

Samsung’un yeni amiral gemisinde bazı ülkeler için Exynos işlemci kullanacağına dair çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Son yıllarda standart ve Plus modellerini bazı pazarlarda Exynos ile satışa sunan markanın, aynı stratejiyi Ultra modelinde uygulayıp uygulamayacağı da büyük bir soru işaretiydi. Neyse ki bu tartışmalar artık tamamen sona ermiş durumda.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç, Dynamic AMOLED

6,9 inç, Dynamic AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB’a kadar

1 TB’a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

