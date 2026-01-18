Instagram Filtresine Veda Edin! Samsung'dan Kameralar İçin Radikal Karar

Samsung, akıllı telefonlarında çekilen fotoğraflara işlenme sırasında uyguladığı filtreyi kaldırmaya hazırlanıyor. Firma, beklenen adımı attı.

Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma süresi

⚡ Önemli Bilgiler

  • Samsung, yeni amiral gemisiyle birlikte fotoğraflara uygulanan filtreyi kaldırmaya hazırlanıyor.
  • Böylelikle resimler daha doğal renklerinde sunulacak.

Samsung ve Apple, akıllı telefon kameralarında kendilerine özel bir filtre uyguluyor. Bu nedenle kullanıcılar, aslında çektikleri fotoğrafların tam orijinal halini değil, işlenmiş halini görüyor. Kısa süre önce ise bu konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte bu özel filtreyi kaldırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Samsung, Fotoğraflara Uyguladığı Filtreyi Kaldırıyor

Apple’ın fotoğrafları daha sıcak tonlara çekerek hafif sarımsı bir görünüm vermesi, Samsung’un ise görüntüleri daha doygun ve canlı şekilde işlediği biliniyor. Bu nedenle markaların bu yaptıkları "Instagram filtresi" olarak biliniyor. Hatta sırf bu filtre için yeni bir akıllı telefon alırken tercih yapmakta çok zorlananlar bile var. Ancak öte taraftan resimlerin yapay göründüğünü söyleyenler de yok değil. Yani herkes tarafından sevilmiyor. Görünen o ki Samsung da bunun farkında.

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Güney Koreli üretici, yakında tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte kamera tarafında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Buna göre fotoğrafları yapay gösteren renk filtreleri kaldırılacak ve böylelikle görüntüler çok daha doğal renklerle sunulacak.

Söz konusu değişikliğin ilk olarak Galaxy S26 Ultra modelinde uygulanması planlanıyor. Serideki diğer cihazlar için bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra, şubat ayında duyurulacak. Tanıtılacağı lansmanda serinin diğer üyeleri de tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.phonearena.com/news/the-samsung-galaxy-s26-ultras-camera-wants-to-keep-it-real-and-that-can-be-a-very-good-thing_id177429

