Tanıtım Öncesi Büyük Sızıntı: Galaxy S26 Ultra, Kutusuyla Ortaya Çıktı!

Samsung’un yakında tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kamera özellikleri ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı bugüne kadar pek çok kez gün yüzüne çıkmıştı. Bu sayede Samsung’un nasıl bir cihaz çıkaracağına dair bir önfikre sahip olmuştuk. Şimdi ise Galaxy S26 Ultra, satış kutusuyla birlikte ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra, Kutusuyla Birlikte Ortaya Çıktı: İşte Tasarımı

Samsung ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nerede ve kim tarafından çekildiği net olarak bilinmeyen görüntülerde Galaxy S26 Ultra, satışa sunulacağı kutusuyla birlikte karşımıza çıkıyor.

Breaking！

Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source. pic.twitter.com/bx91JlQssh — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Videoda telefonun tasarımına baktığımızda daha önce ortaya atılan bir iddia doğrulanıyor. Buna göre arka kamera kurulumunda solda bulunan üçlü kamera grubunun belirgin bir çıkıntıya sahip olduğu görülüyor. Sağ tarafta yer alan bir kamera, ToF sensörü ve LED flaş ise çıkıntısız.

Ayrıca kutu üzerindeki telefon görseli, Galaxy S26 Ultra’da S Pen bulunacağını da doğruluyor. Tabii bu detay sürpriz değil. Zira S Pen’in Ultra serisinin vazgeçilmezlerinden biri olduğu biliniyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu sıkça kullanmasa da yine de zaman zaman işlevli olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Söz konusu videodaki cihazın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Fakat daha önceki Galaxy S26 Ultra tasarımı iddialarıyla örtüşüyor. Bu nedenle görüntüler akıllı telefon dünyasında heyecanı artırmış durumda. Öte yandan Güney Koreli üreticiden bu sızıntıyla ilgili bir açıklama gelmesi de pek olası görünmüyor. Zira Samsung, genellikle bu tür iddialara yorum yapmaktan kaçınıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Galaxy S26 Ultra'nın 25 Şubat’ta San Francisco’da gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Aynı lansamnda serinin diğer üyeleri de duyurulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.