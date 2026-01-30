Lansmana Gerek Kalmadı: Galaxy S26 ve S26+'ın Tüm Detayları Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için geri sayım başladı. Aylardır süre gelen sızıntı ve iddiaların ardından nihayet Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinin özellikleri ve tasarımı da sızdırıldı. İşte detaylar!

Galaxy S26 ve S26 Plus'ın Tasarımı

Kısa bir süre önce paylaşılan yeni render görsellerine göre yeni telefonlar Galaxy S25 serisindeki seleflerine oldukça benzer bir tasarım diline sahip olacak. Ancak cihazlar önceki modellerin bağımsız lens görünümü yerine sensörleri bir arada tutan yeni bir kamera adası ile birlikte gelecek.

Bununla birlikte Galaxy S26 ve S26 Plus arasında da herhangi bir tasarım farkı bulunmayacak. İki cihaz da aynı detaylara sahip olurken Plus modeli daha büyük bir ekran boyutu ve kasa ile standart versiyondan ayrışacak.

Boyut ve ağırlık tarafında Galaxy S26 modeli 149.6 x 71.7 x 7.2 mm ölçülerine ve 137 gram ağırlığa sahip olacak. Daha büyük bir ekran deneyimi sunan Galaxy S26 Plus ise 158.4 x 75.8 x 7.3 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacak.

Galaxy S26 ve S26 Plus'ın Özellikleri

Serinin ana modeli Galaxy S26 6.3 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. Galaxy S26 Plus modeli ise aynı özellikleri sunan 6.7 inç'lik bir panel ile piyasaya sürülecek. Pil ömrü kanadında ise standart modelde 4.300 mAh, Plus sürümünde ise 4.900 mAh kapasiteli bataryalar görev yapacak.

Her iki model de satışa sunuldukları pazara bağlı olarak Samsung üretimi Exynos 2600'ü ya da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Benzer şekilde her iki cihaz da Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ile kutularından çıkacak.

Bununla birlikte hem Galaxy S26 hem de S6 Plus kamera tarafında aynı sensörlere sahip olacak. Cihazların arka yüzeyinde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 10 MP telefoto lens yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 MP'lik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Son olarak RAM ve depolama seçeneklerine de değinelim. İddialara göre yeni modeller önceki seriden farklı olarak 256 GB'lık başlangıç depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak. Bununla birlikte kullanıcılar 512 GB'lık sürümleri de tercih edebilecek. Söz konusu hafıza alanlarına 12 GB'lık RAM belleği eşlik edecek.

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Ekran 6.3 inç Dynamic AMOLED 6.7 inç Dynamic AMOLED İşlemci Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB RAM 12 GB 12 GB Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön Kamera 12 MP 12 MP Batarya 4.300 mAh 4.900 mAh Boyutlar 149.6 x 71.7 x 7.2 mm 158.4 x 75.8 x 7.3 mm Ağırlık 137 gram 190 gram İşletim Sistemi Android 16 / One UI 8.5 Android 16 / One UI 8.5

Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Henüz Galaxy S26 Plus'ın fiyatı ile ilgili net bir bilgi bulunmazken, standart Galaxy S26'nın İsveç pazarındaki fiyat etiketleri ortaya çıktı:

256 GB depolama alanı: 11.990 İsveç Kronu (Yaklaşık 59.163 TL)

512 GB depolama alanı: 13.990 İsveç Kronu (Yaklaşık 69.038 TL)

Yeni amiral gemisi serisi 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte resmen tanıtılacak. Lansmanla birlikte Galaxy S26 serisinin tüm özelliklerini, tasarım detaylarını ve fiyatlarını öğrenmiş olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung modelleri iPhone 17 serisine rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.