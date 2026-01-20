Galaxy S26 Ultra Fiyatı Aynı Kalacak Ama Alırken İki Defa Düşüneceksiniz

Son dönemlerde yapay zekâ alanındaki gelişmeler nedeniyle derinleşen bellek krizi, teknoloji devleri için kritik bir sorun haline gelmiş durumda. Öyle ki şirketler mevcut ürünlerinin üretimini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan çıkaracakları yeni cihazlar için de planlar yapıyor. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung da bu firmalardan biri.

Yakın zamanda yeni Galaxy S26 serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan şirket, kriz nedeniyle artan maliyetleri tüketicilere yansıtmamak için yoğun mesai harcıyor. Şimdiye kadar ortaya atılan iddialara göre firmanın yeni telefonlarıyla birlikte fiyat artışına gitmeyeceği söyleniyor. Ancak maliyet artışını olabildiğince telafi edebilmek için yeni bir planı var.

Samsung, Galaxy S26 Ultra İçin Ön Sipariş Avantajlarını Azaltacak

Samsung, her sene çıkardığı yeni amiral gemisi telefonlarını ön siparişle birlikte satmaya başladığında, satın alanlar için diğer ürünlerde dikkat çeken avantajlar sunuyor. Örneğin kulaklıklarda indirim yapıyorken, satın alırken ödenen paranın bir kısmını da geri iade ediyor. Bu da tüketicilerin oldukça dikkatini çekiyor. Kısa süre önce ortaya atılan yeni bilgilere göre ise marka, Galaxy S26 serisi ile tüm bunlardan vazgeçecek.

1.299 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra, yeni seride en yüksek maliyeti olan akıllı telefon konumunda. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere en güçlü donanımlara sahip olması. Bu nedenle şirketin satış sırasında sunduğu avantajları yalnızca S26 Ultra için durdurması bekleniyor. Serinin diğer üyeleri içinse bir belirsizlik söz konusu.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED

6,9 inç Dynamic AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (çoğu bölgede) / Exynos 2600 (bazı bölgelerde)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (çoğu bölgede) / Exynos 2600 (bazı bölgelerde) Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB’a kadar

1 TB’a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens Batarya: 5.000 mAh, 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisinin şubat ayında duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.