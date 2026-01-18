Samsung’dan Radikal Karar: Galaxy S26 Ultra Renk Seçenekleri Sızdı!

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen modeller için vakit azaldıkça iddiaların sayısı da artmaya devam ediyor. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki serinin tepe modeli Samsung Galaxy S26 Ultra'nın renk seçenekleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra Renk Seçenekleri Netleşti

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra; siyah, beyaz, mavi ve mor şeklinde dört renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Ancak cihaz bunun gibi sade renk isimleriyle satılmayacak. Öyle ki Güney Koreli markanın kullanıcıların dikkatini çekebilmek için Siyah Gölge, Beyaz Gölge, Galaktik Mavi ve Morötesi isimlerini kullanması bekleniyor.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra renk seçenekleri şu şekilde sıralandı:

Siyah Gölge

Gölge Beyaz Gölge

Gölge Galaktik Mavi

Morötesi

Firma Galaxy S25 Ultra’nın renk seçeneklerinde titanyum ifadesine yer vermişti. Ancak yeni seride bunun kullanılmadığı görülüyor. Buna göre yeni amiral gemisinde titanyum bir tasarımın yer almayacağını söyleyebiliriz. Nitekim daha önceki iddialar da bunu doğruluyor.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan Galaxy S26 Ultra özellikleri ile ilgili bilgilere baktığımızda cihazın 6,9 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek.

Telefonun kalbinde ise ülkeye göre farklılık gösterecek şekilde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 işlemci yer alacak. Türkiye için beklentiler, Qualcomm imzalı yonga setini işaret ediyor. Cihazda 12 GB / 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı bulunacak.

Ön tarafta 12 MP özçekim, arka taraftaysa 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP periskop telefoto (5x), 12 MP telefoto (3x) kameralar bizleri karşılayacak. Son olarak 60W kablolu hızlı şarj ve 5000 mAh batarya da beklenen Galaxy S26 Ultra özellikleri arasında.

Ekran: 6,9 inç QHD+ Dinamik AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,9 inç QHD+ Dinamik AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bazı ülkelerde Exynos 2600)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bazı ülkelerde Exynos 2600) RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5X

12 GB / 16 GB - LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.x)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.x) Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kameralar: 200 MP ana kamera 50 MP periskop telefoto (5x optik zoom) 50 MP ultra geniş açı 12 MP telefoto (3x optik zoom)

Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 60 W kablolu hızlı şarj (kablosuz hızlı şarj destekli)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler?