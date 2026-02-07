Samsung'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung Galaxy S26'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ekran özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy S26'nın bu kez yeni görüntüleri sızdırıldı. Bununla beraber amiral gemisinin tasarımı netleşti. Telefonun tasarımı, serinin önceki modeline kıyasla biraz farklı olacak.

Samsung Galaxy S26'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Samsung Galaxy S26'nın arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Dikey olarak konumlanacak bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ses ve güç butonları yer alacak.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy S26'nın ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 , diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelmesi bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Telefon ayrıca 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 990 İsveç Kronu (57 bin 938 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 13 bin 990 İsveç Kronu (67 602 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra da aynı tarihte tanıtılacak. Şık tasarıma ve çok güçlü donanıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.