Samsung'dan Uygun Fiyatlı Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında Galaxy Tab S10 FE serisini duyuran Samsung, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10 Lite 5G isimli bütçe dostu tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet 6 GB RAM dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

SM-X406B model numarasına sahip olan Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek tabletin ekranı 1320 x 2112 piksel çözünürlük sunacak.

Tablet gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Orta segmentte konumlanacak tablette 6 GB RAM bulunacak. Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+ modellerinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulmuştu. S10 Lite 5G'de birden fazla RAM seçeneğinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

8000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy Tab S10 Lite 5G modeli 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tablette ayrıca kalem ve klavye desteği de bulunacak. Bu, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayarak verimliliği artıracak.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin yer alması bekleniyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir. Peki, Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10 Lite 5G ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu en iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.