Dev Bataryalı Galaxy Tab S10 Lite'ın Fiyatı Sızdırıldı

Nisan ayında Galaxy Tab S10 FE serisini duyuran Samsung, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10 Lite isimli tabletin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un yeni Android tableti uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Tab S10 Lite, LCD ekran üzerinde 1320 x 2112 piksel çözünürlük sunacak. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek tablet 254,3 x 165,8 x 6,6 mm boyutlarında olacak.

Tablet gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

524 gram ağırlığındaki Galaxy Tab S10 Lite, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. 8000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Tablette çift hoparlör ve kalem desteği de yer alacak.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

6 GB RAM + 128 GB Depolama: Wi-Fi sürümü 399 euro (18.930 TL), Wi-Fi + 5G sürümü: 459 euro (21.777 TL)

8 GB RAM + 256 GB Depolama: Wi-Fi sürümü 469 euro (22.255 TL), Wi-Fi + 5G sürümü: 529 euro (25.103 TL)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu en iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın 4 Eylül tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.