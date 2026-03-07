Samsung Galaxy S27 Ultra, Ekranıyla Ciddi Fark Yaratacak

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Ultra'ya dair heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Şirketin yeni bir AMOLED ekran paneli üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bu yeni ekran paneli sayesinde Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla daha yüksek bir parlaklık değeri elde edilecek. Bu da telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlayacak.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Ekranı Nasıl Olacak?

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni panelin en önemli özelliği, Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla daha yüksek bir parlaklık sağlarken aynı zamanda enerji verimliliğini de arttırması olacak. Böylece pil ömrü, artan ekran parlaklığından olumsuz etkilenmeyecek. Bu da günlük kullanımda daha konforlu bir deneyim anlamına geliyor.

Yeni telefonun kaç nit parlaklık değerine sahip olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 2600 nit maksimum parlaklık sunduğu göz önünde bulundurulursa Galaxy S27 Ultra'da 3000 nit civarı bir değer görebiliriz. Bu arada Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'da da 2600 nit parlaklık değerinin yer aldığının altını çizelim.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S27 Ultra gücünü Exynos 2700 işlemcisinden alacak. 2027 yılının şubat ayında tanıtılması beklenen bu işlemcide bir adet 2.30 GHz, dört adet 2.40 GHz, bir adet 2.78 GHz ve dört adet 2.88 Ghz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunacak.

Exynos 2700 sayesinde akıllı telefonda PUBG Mobile, Genshin Impact, Black Desert ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Güçlü işlemci, bunların yanı sıra sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra ağır işlerin bile üstesinden gelebilecek. Yani işlemcinin tam bir performans canavarı olacağı söylenebilir.

Samsung Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın 2027 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefona dair merak edilen tüm sorular yanıt bulacak. Türkiye'de Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un çok sayıda telefonu satılıyor. Dolayısıyla Galaxy S27 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra şu anda 109 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön sipariş verilebiliyor. Galaxy S27 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 130 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefon düşük parlaklık değerine sahip. Bu nedenle dışarıda ekranı rahatça göremiyorum. Dolayısıyla telefonun parlaklık değeri, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu sebepten dolayı Galaxy S27 Ultra'nın yüksek parlaklık değeriyle birlikte çok önemli bir avantaj sunacağını düşünüyorum. Yeni telefon yalnıza ekran değil aynı zamanda güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplayacağını söyleyebilirim.