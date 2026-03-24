Fotoğraf Makinelerini Aratmayan Samsung Telefon Yolda! Tasarımı Sızdı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 ile ilgili bir süredir söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Kısa bir süre önce kamera özellikleri ortaya çıkan telefonun şimdi de görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir tasarımla birlikte geleceği de açıklığa kavuştu.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8, önceki modelden çok farklı bir tasarıma sahip olmayacak. Her iki telefonun da arka tarafında hap şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Üçlü kamera düzenine bu modelde de devam edilecek. Cihazın katlanmış hâli, 158,4 mm uzunluğa, 72,8 mm genişliğe x 9 mm kalınlığa sahip olacak. Telefonu açtığınızda ise 158,4 mm x 143,2 x 4,5 mm boyutlarını elde edeceksiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Büyüklüğü: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200MP

200MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP (3x yakınlaştırma)

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in 8 inçlik ana ekran ve 6,5 inçlik ikinci ekrana sahip olacak. Cihaz, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sağlayacak. Bu yüksek yenileme hızının farkını menüler arasında geçiş yaparken bile hissedebileceksiniz. Galaxy Z Fold 7'nin 8,0 inçlik ana ekranının ise 1968 x 2184 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunduğunu belirtelim. Bu, bize yeni modelin en az 2.600 nit maksimum parlaklık sunabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Ne Olacak?

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alacak. Bunun standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edildi. Daha yüksek frekans hızı ile geliyor. Standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken bu sürümde ana çekirdek 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bu işlemcinin nasıl bir performans gösterdiğini zaten Galaxy S26 Ultra modelinden biliyoruz. Bu güçlü işlemci sayesinde Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile 120 FPS'te, sistemi en çok zorlayan Genshin Impact isimli oyunda ise 60 FPS alınabiliyor. Kısacası en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyun deneyiminizi mahveden performans sorunların sözü bile geçmiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Nasıl Kamera Özellikleri ile Gelecek?

Katlanabilir telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3x yakınlaştırma destekli 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Kullanıcılar, telefonu kullanarak 1080p, 4K ve 8K çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Hatırlayacak olursanız serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyinde ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahi kamera mevcut. Bu özelliklere bakılacak olursa yeni modelin kamera tarafında ciddi bir gelişme olacağını söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Yeni telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile sunulacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy Z Fold 7'nin ise 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi ile geldiğini göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin hem batarya kapasitesi hem de hızlı şarj bakımından önemli bir artışla birlikte geleceğini söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımla beraber katlanabilir telefonun çok merak edilen özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Cihazı âdeta performans canavarına dönüştüren güçlü işlemci de dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip Galaxy Z Fold 7 de geçen yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz resmî açıklama yapılmadı fakat Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi de dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Galaxy Z Fold 8'in de çok yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 7 şu an Türkiye'de 109 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Z Fold 8 ise önceki modellere göre çok daha güçlü donanımla birlikte gelecek. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonun başlangıç fiyatının 125 bin TL'yi bulabileceğini söylemek mümkün. Elbetteki konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı, dolayısıyla telefonun farklı bir fiyat etiketiyle sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8, tasarım açısından her ne kadar büyük bir yenilik getirmeyecek olsa da donanım açısından bence beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Özellikle kamera tarafında yapılan iyileştirmeler sayesinde manzara çekimlerinin çok daha kaliteli hâle geleceğini düşünüyorum. Zaten Galaxy Z Fold 7'nin kamera testlerine bakacak olursanız şu an bile oldukça kaliteli çekimler yaptığını görebilirsiniz. Yeni model büyük olasılıkla çıtayı daha da yükseltecek.