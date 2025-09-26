Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonu Çoklu Görev Canavarı Olacak!

Samsung'un merakla beklenen üç katlanabilir telefonu Galaxy TriFold hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Cihazın arayüzüne ait olduğu söylenen bazı yazılım animasyonları güvenilir kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Cihazın çoklu görev yeteneklerine ışık tutan yeni görüntüler, yeni katlanabilir telefonun adeta bir üretkenlik merkezi olacağını gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

Galaxy TriFold, Galaxy AI ile Daha Verimli Çalışılmasını Sağlayacak

Ortaya çıkan sanal yazılım animasyonları, Galaxy TriFold'un One UI arayüzünü ve Galaxy AI özelliklerini daha geniş bir ekranla bir araya getireceğini gösteriyor. Mevcut görüntülerde halihazırda Samsung Galaxy S25 serisinde gördüğümüz Galaxy AI özelliklerini, yeni cihazın geniş ekranında çok daha verimli kullanılabildiği görülüyor.

Hello again multifold 👋

We've got a bunch videos for you...

1/5🧵



With the help of @evowizz pic.twitter.com/GUhI8HPx5g — Highest (@TechHighest) September 26, 2025

En çarpıcı detay, Galaxy AI'ın ekranın büyük bir kısmını kaplamasına rağmen, açık olan web sitesinin formatını bozmaması. Bu da kullanıcıların dev ekranda aynı anda hem yapay zeka özelliklerini hem de içerikleri rahatça kullanabileceğini gösteriyor.

Çoklu Görevlerde Akıcı Bir Deneyim Sunacak

Paylaşılan diğer videolarda ise çoklu görev sistemleri ön planda. Telefon tamamen açıldığında gelen aramaların hareketli bir pencerede gerçekleştiği ve bu pencerenin One UI'ın çoklu görev kontrolleriyle kolayca taşınabildiği görülüyor.

Paylaşılan animasyonlarda DeX'in bu cihazda nasıl çalıştığı da net bir şekilde görünüyor. Galaxy TriFold, bu alanda Samsung Galaxy Tab S10 Ultra gibi yeni nesil tabletlere benzer bir deneyim vadediyor. Çoklu görev ve DeX'in çalışma şeklinin tabletlerinkine oldukça benzemesi, cihazın güçlü bir üretkenlik aracı olacağını kanıtlıyor.

Peki siz Samsung'un üçe katlanabilir telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, rakibi Huawei Mate XT'nin önüne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.