Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Dayanıklılık Testinde!

Samsung’un uzun süredir gündemde olan üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, kısa süre önce tanıtılarak piyasaya sürüldü. Yenilikçi olmasıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran cihaz, özellikle üçe katlanabilen yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tabii bu tasarım önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: dayanıklılık. Katlanabilir telefonlar aradan yıllar geçmesine rağmen menteşe ve ekran yapısında sorun yaşanma ihtimali nedeniyle endişeyle yaklaşılan ürünler arasında yer alıyor. Bu nedenle Galaxy Z TriFold’un ne kadar sağlam olduğu uzun süredir merak konusuydu. Son olarak cihazın katlanma testi sonuçları belli oldu.

Samsung Galaxy Z TriFold Ne Kadar Dayanıklı?

Samsung, en iyi katlanabilir telefonlar arasına giren Galaxy Z TriFold’u tanıtırken cihazın 200 bin kez katlama testinden geçirildiğini açıklamıştı. Bu rakam 5 yıl boyunca günde 100 kez katlama tahminine göre belirlendi. 200 bin her ne kadar yüksek bir sayı gibi görünse de 500 bin katlamaya dayanabildiği belirtilen Galaxy Z Fold 7 ile kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Elbette burada önemli bir fark var. Galaxy Z Fold 7 ikiye katlanırken, Galaxy TriFold üçe katlanıyor. Bu nedenle aynı seviyede dayanıklılık sunması zaten beklenmiyordu. Yapılan testler de bunu net bir şekilde ortaya koydu.

Güney Koreli YouTuber “OMG_electronics”, Galaxy Z TriFold’u canlı yayında kapsamlı bir katlama testine soktu. Yayın boyunca cihaz bozulana kadar aralıksız şekilde açılıp kapatıldı. Birkaç gün süren testin sonunda yaklaşık 61 bin katlamadan sonra menteşeden hafif gıcırtı sesleri gelmeye başladı.

Katlama sayısı 121 bini aştığında ikinci menteşede de aynı durum yaşanmaya başladı. 144 bin katlamaya ulaşıldığında ise menteşe işlevini büyük ölçüde kaybetti. Bu noktadan sonra cihaz tam açık konumda duramaz hale gelirken, açma ve kapama da oldukça zorlaştı.

Tabii bu telefonun tamamen bozulduğu anlamına gelmiyor. Fakat günlük kullanımda ciddi bir sorun yarattığı da bir gerçek. Bununla birlikte modelin 8 gün boyunca aralıksız şekilde açılıp kapatıldığı da göz önünde bulundurulduğunda gerçek kullanımda 200 bin katlamaya rahatça ulaşması muhtemel görünüyor.

