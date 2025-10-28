Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu İlk Kez Görüldü!

Samsung’un uzun süredir merakla beklenen üçe katlanabilir akıllı telefonu nihayet resmi olarak gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar cihazın tasarımı ve katlanma mekanizmasıyla ilgili pek çok söylenti ortaya atılmıştı. Ancak şimdi paylaşılan ilk resmi görüntüyle birlikte tüm bu iddialar netlik kazandı. Böylece Samsung Galaxy Z TriFold nihai tasarımı ilk kez gözler önüne serilmiş oldu.

Karşınızda Samsung Galaxy Z TriFold Tasarımı

Samsung Galaxy Z TriFold, Güney Kore merkezli teknoloji devlerinin yeni ürünlerini sergilediği K-Tech Showcase etkinliğinde yer aldı. Etkinlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, cam bir vitrin arkasında sergilendiği için ne yazık ki elde deneyimlenemedi.

Ziyaretçiler yalnızca cihazın ön yüzünü görebildi. Vitrinde tamamen katlanmış, diğeri ise tamamen açılmış halde iki farklı Galaxy Z TriFold modeli yan yana sergilendi. Görüntülere bakıldığında ultra ince yapısıyla öne çıkan Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla biraz daha kalın bir tasarıma sahip olduğu anlaşılıyor. Bu fark ise çift menteşeli bir yapıya sahip olmasından kaynaklanıyor.

Beklenen Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Açıldığında yaklaşık 10 inçlik dev bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy Z TriFold, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden güç alacak. Cihazda ayrıca NFC, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj gibi özelliklerin bulunacağı belirtiliyor.

Ancak bu modeli herkesin satın alması kolay olmayacak. Zira Samsung’un yalnızca 50 bin adetlik sınırlı üretim planladığı söyleniyor. Bu da Galaxy Z TriFold’un hem sınırlı sayıda hem de yüksek fiyat etiketine sahip özel bir cihaz olacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z TriFold tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.