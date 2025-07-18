Üçe Katlanabilir Samsung Galaxy Z TriFold'un Fiyatı Cep Yakacak

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE'yi duyuran Samsung, üçe katlanabilen telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy Z TriFold olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z TriFold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Samsung'un üçe katlanabilen telefonu gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S25 serisinde de aynı işlemci tercih edilmişti. 10 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefonda 16 GB LPDDR5X RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunulabilir.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy Z TriFold, Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek. Peki, Samsung'un üçe katlanabilir telefonunun fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Z TriFold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z TriFold'un 2.837 dolar (114.556 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun ilk etapta yalnızca Güney Kore ve Çin'de satılacağı öne sürüldü. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.