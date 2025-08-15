Samsung'un Yeni Telefonları Kağıt Kadar İnce Olacak: Metalens Teknolojisi İle Tanışın

Günümüzde akıllı telefonlar, yüksek performanslarının yanı sıra her yıl değişen tasarımlarıyla da eski modellere kıyasla büyük bir fark yaratıyor. Özellikle son dönemde piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge birçok modelin oldukça ince bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.

Samsung, bu trendi bir adım öteye taşıyarak akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm teknolojik cihazlarını daha da inceltebilecek "Metalens" isimli yeni teknolojisini duyurdu. Şirket, bu yenilikle birlikte akıllı telefonlarda yer alan kamera çıkıntıları gibi bölgeleri ortadan kaldırarak cihazlarının daha düz ve ince bir tasarıma kavuşmasını hedefliyor. İşte detaylar!

Metalens Teknolojisi Neler Sunuyor?

Aslında bakacak olursanız "Metalens" adı verilen bu teknoloji, Samsung'un ilk kez geliştirdiği bir yenilik değil. Bu kavram temel olarak, geleneksel kavisli cam lensler yerine ışığı odaklamak ve kontrol etmek için mikroskobik nano yapılar kullanan yeni nesil bir optik teknolojisini ifade ediyor.

Samsung ise Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) ile işbirliği yaparak, Metalens teknolojisinin günümüz akıllı telefon ve sanal gerçeklik (VR) cihazlarında nasıl kullanılabileceğine dair yeni çalışmalarını Nature Communications dergisinde yayımladı.

Yayımlanan çalışmalara göre, bu teknoloji sayesinde yüksek ve kırılgan nanoyapılara olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Böylece cihazlarda kullanılan kamera lensleri daha dayanıklı ve daha ince hale getirilebiliyor. Öyle ki makalede, kamera modüllerinin bu yenilik sayesinde 2 mm'den 1.6 mm'ye kadar küçülerek yaklaşık %20 daha ince olabileceği belirtiliyor.

Akıllı Telefon ve VR Cihazlarında Kullanılacak

Samsung ekibi, yaptıkları çalışmalarda yeni teknolojiyi VR başlıkları için özel olarak tasarlanmış bir kızılötesi göz kamerasıyla test ettiğini belirtiyor. Gerçekleştirilen testlerde, metalensle geliştirilen göz kamerasının klasik lenslere göre keskinlik değerini %50'den %72'ye yükselttiği ve iris tanıma ile göz bebeği takibini başarıyla gerçekleştirdiği görülüyor.

Şirketin, bu teknolojiyi gelecekte hem sanal gerçeklik başlıklarında kullanarak cihazların kalınlığını azaltmayı hem de akıllı telefonlardaki belirginleşen kamera çıkıntılarını inceltmeyi hedeflediği aktarılıyor. Eğer metalens teknolojisi, telefonlarla yapılan testlerde de başarılı sonuçlar verirse akıllı telefonlar nihayet daha zarif ve sade tasarımlara sahip olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.