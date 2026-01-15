Samsung Telefonlar Bu Güncellemeyle Adeta Çağ Atlıyor!
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesi için geri sayımı başlattı. Son olarak yeni sürümün çekirdek yükseltmesi sunacağı ortaya çıktı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, One UI 8.5 Beta 4 ile birlikte çekirdek sürümünü yükseltecek.
- Bu yükseltme cihazların performanslarını artıracak.
- Güncelleme önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
Samsung, yazılım tarafındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, Galaxy S25 serisi kullanıcıları için önemli bir geliştirme getirecek Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu yeni sürüm, üç modelden oluşan Galaxy S25 serisi için cihazların performansını ciddi şekilde artıracak. İşte ayrıntılar...
Galaxy S25 Serisi İçin Performans Artıracak Güncelleme Yolda
Merakla beklenen One UI 8.5 Beta 4; yakında Galaxy S25, S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra kullanıcılarına sunulacak. Güncellemenin en büyük yeniliği ise çekirdek yükseltmesi olacak. Donanım ile yazılım arasında köprü görevi gören bu çekirdeğin sürümü 6.6.77’den 6.6.98’e çıkacak. Bu kullanıcılara gözle görülür bir değişiklik sunmayacak olsa da temel yapıda ciddi bir değişiklik getirecek.
Temel yapıdaki bu değişiklik kullanıcılara performans artışı, daha stabil bir sistem, daha verimli bellek kullanımı, iyileştirilmiş batarya tüketimi ile dokunma ve animasyonlarda daha akıcı bir deneyim olarak yansıyacak. Çekirdek yükseltmesi şu an için yalnızca Galaxy S25 serisinde fark edildi. Önümüzdeki aylarda diğer modeller için de sunulması bekleniyor. Peki One UI 8.5 Beta 4 ne zaman yayınlanacak?
One UI 8.5 Beta 4 Ne Zaman Yayınlanacak?
Mevcut bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesi önümüzdeki hafta itibarıyla kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Yeni sürüm çekirdek yükseltmesi ile birlikte başka yenilikler de getirecek.
One UI 8.5 Beta 4 Güncellemesi Alacak Modeller
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Fold SE (Special Edition)
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11+
- Samsung Galaxy Tab A9
- Samsung Galaxy Tab A9+
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 LTE
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A15 LTE
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06 LTE
- Samsung Galaxy A06 5G
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.