Samsung Telefonlar Bu Güncellemeyle Adeta Çağ Atlıyor!

Samsung, yazılım tarafındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, Galaxy S25 serisi kullanıcıları için önemli bir geliştirme getirecek Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu yeni sürüm, üç modelden oluşan Galaxy S25 serisi için cihazların performansını ciddi şekilde artıracak. İşte ayrıntılar...

Galaxy S25 Serisi İçin Performans Artıracak Güncelleme Yolda

Merakla beklenen One UI 8.5 Beta 4; yakında Galaxy S25, S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra kullanıcılarına sunulacak. Güncellemenin en büyük yeniliği ise çekirdek yükseltmesi olacak. Donanım ile yazılım arasında köprü görevi gören bu çekirdeğin sürümü 6.6.77’den 6.6.98’e çıkacak. Bu kullanıcılara gözle görülür bir değişiklik sunmayacak olsa da temel yapıda ciddi bir değişiklik getirecek.

Temel yapıdaki bu değişiklik kullanıcılara performans artışı, daha stabil bir sistem, daha verimli bellek kullanımı, iyileştirilmiş batarya tüketimi ile dokunma ve animasyonlarda daha akıcı bir deneyim olarak yansıyacak. Çekirdek yükseltmesi şu an için yalnızca Galaxy S25 serisinde fark edildi. Önümüzdeki aylarda diğer modeller için de sunulması bekleniyor. Peki One UI 8.5 Beta 4 ne zaman yayınlanacak?

One UI 8.5 Beta 4 Ne Zaman Yayınlanacak?

Mevcut bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesi önümüzdeki hafta itibarıyla kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Yeni sürüm çekirdek yükseltmesi ile birlikte başka yenilikler de getirecek.

One UI 8.5 Beta 4 Güncellemesi Alacak Modeller

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 LTE

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A16 LTE

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06 LTE

Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

