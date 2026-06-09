Samsung Kullanıcıları Resmen İsyanda! One UI 8.5, Pil Ömrünü Düşürdü

Son dönemlerde Samsung kullanıcılarının şikâyetleri giderek artıyor. Özellikle Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin ardından birçok Samsung Galaxy sahibi cihazlarının bataryasının güncellemeden önceye kıyasla çok daha hızlı tükendiğini söylüyor. İşte ayrıntılar...

Samsung Telefonlarda Batarya Hızlı mı Tükeniyor?

Reddit gibi sosyal medya platformları ve Samsung’un kullanıcı destek forumlarında paylaşılan birçok geri bildirime göre kullanıcılar, One UI 8.5 güncellemesinin ardından kullanım süresinin ciddi şekilde düştüğünü öne sürüyor. Benzer bir tablo daha önce de bazı güncellemelerin ardından gündeme gelmişti. Görünen o ki aşırı pil tüketimi sorunu bu kez One UI 8.5 ile birlikte yeniden kullanıcıların karşısına çıkmış durumda.

Şikâyetlere baktığımızda özellikle Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S25 serisi kullanıcılarının öne çıktığını görüyoruz. Aslında batarya tüketimindeki artış güncellemenin ilk yayınlandığı dönemde de yaşanıyordu. Ancak yeni yazılımların cihaz üzerinde optimizasyon süreçleri yürütmesi nedeniyle ilk günlerde görülen yüksek pil tüketimi genellikle normal karşılanıyor. Ancak bu sefer söz konusu süreç beklenenden uzun sürdü. Bu nedenle optimizasyon dışında bir yazılım sorunu olabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte Samsung kullanıcıları, tahmin edebileceğiniz üzere şirkete oldukça tepki gösteriyor. Aslında bu uzun süredir devam ediyor çünkü One UI 8.5 için yürütülen beta süreci oldukça uzun sürmüştü. Ki Samsung, yeni yazılımı yaklaşık beş ay boyunca test etti. Bu süre önceki güncellemelere kıyasla oldukça uzun.

Uzun beta süreci nedeniyle Samsung'a zaten tepkili olan kullanıcılar, şimdi de pil ömrü sorunuyla yeniden canından bezmiş durumda. Eğer One UI 8.5 yüklü bir Samsung cihaz kullanıyorsanız siz de bataryanın sunduğu kullanım süresinde düşüş fark etmiş olabilirsiniz. Elbette sorun tüm kullanıcılarda görülmüyor. Dolayısıyla her cihazın etkilendiğini söylemek mümkün değil. Peki bu problemle karşılaştıysanız, çözüm için yapabileceğiniz bir şey var mı?

Sorunun Çözümü Var mı?

Samsung, konuyla ilgili kullanıcı şikâyetlerine yönelik şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle bilinen kesin bir çözüm de bulunmuyor. Dolayısıyla sorunun kalıcı olarak çözülmesi için Samsung'un yayınlayacağı yeni bir güncellemeyi beklemekten başka yapılabilecek fazla bir şey yok gibi görünüyor.

Bununla birlikte bazı kullanıcıların paylaştığı geri bildirimlere göre cihazı fabrika ayarlarına döndürmek pil tüketimi sorununu ortadan kaldırabiliyor. Ancak bu senaryoda telefondaki uygulamalar, fotoğraflar ve diğer dosyalar siliniyor. Bu nedenle işlem öncesinde mutlaka yedekleme yapılması gerekiyor. Verilerin geri yüklenmesi ise kullanıcılar için ek uğraş anlamına geliyor.

Samsung, Bataryanın Hızlı Tükenmesine Karşı Güncelleme Yayınlayacak mı?

Samsung henüz bu konuda kesin bir söz vermiş değil. Ancak Güney Koreli teknoloji devinin kullanıcı şikâyetlerini dikkate alarak sorunu giderecek bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Söz konusu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise şu an için bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak cihazımın pil performansından zaten çok memnun olduğumu söyleyemem. One UI 8.5 güncellemesinin ardından ise kullanım süresinin biraz daha düştüğünü düşünüyorum. Hatta bazı günlerde şarj seviyesinin ne ara bu kadar hızlı azaldığına şaşırdığım bile oluyor. Umarım Samsung, kısa süre içinde yayınlayacağı güncellemeyle bu problemi çözüme kavuşturur.