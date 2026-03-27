One UI 9’un Yeni Özelliği Sızdırıldı: iPhone Kullanıcılarını Bile Kıskandıracak

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayım başladı. Hatta Samsung, halihazırda yeni sürümü en güncel Galaxy modelleri üzerinde test etmeye başladı. Söz konusu testlerin kısa süre içerisinde kullanıma açılması ve One UI 9'un getirdiği tüm yeniliklerin ortaya çıkması bekleniyor. Yine de bazı özellikleri sızıntılar aracılığı ile erkenden öğrenmek mümkün. Bunlardan sonuncusuna göre Samsung, telefonunuzun kendi kendine teşhis koymasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Samsung Telefonlara Gelecek Garanti & Bakım Uygulaması Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi ile kullanıcıların telefonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak. Bunu ise sızıntlarda "Warranty & Care" adıyla karşımıza çıkan bizim Türkçe'ye kabaca Garanti & Bakım olarak çevirdiğimiz yeni bir uygulama ile yapacak. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre bu uygulama, kullanıcılara telefonları hakkında pek çok bilgi verecek.

Örneğin kullanıcılar cihazlarının garanti durumunu burada görebilecek. Böylelikle "ben bu telefonu ne zaman almıştım ya da garantisi hala devam ediyor mu acaba?" gibi sorulara artık gerek kalmayacak. Ayrıca ilgili cihazın onarım geçmişi de burada yer alacak. Örneğin telefonun daha önce ekranı değiştiyse burada yer alacak. Bu gelişme özellikle de ikinci el cihaz almayı düşünenler için oldukça yararlı olabilir

Ancak resmi teknik servis dışında yapılan işlemlerin bu alana işleyip işlemeyeceği belirsiz. Garanti & Bakım uygulamasının One UI 9 kullanıcılarına sunacağı bir diğer yenilik ise arıza tespiti olacak. Aslında günümüzde pek çok telefon bazı kodlar aracılığı ile erişebileceğiniz arıza tespit menüsüne sahip. Ancak bu özellik genellikle kullanıcılar için değil, teknik servisin işini kolaylaştırmak için.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarındaki belli başlı arızaları tepsit edebilecek. Böylelikle tamir edilmesi gereken parça ve olası maliyetleri hakkında bilgileri olacak. Sistem aynı zamanda ortalama tamir ücretleri konusunda da kullanıcıları bilgilendirecek. Söz konusu özellğin garanti süresi biten telefonlarda çok yararlı olacağını söyleyebilirim. İyi çalışması durumunda kimse küçük arızalar için tamirciye "anakart değişim ücreti" ödemeyecek.

One UI 9 Güncellemesi Ne Zaman Tanıtılacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kullanıcıların Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için uzun süre beklemesine gerek yok. Samsung'un mayıs sonu ya da haziran başında Galaxy S26 serisi ile herkese açık beta testlerine başlaması bekleniyor. Hemen ardından ise Temmuz ayında tanıtılacak Galazy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte One UI 9 güncellemesinin dağıtımı başlayacak.

Hangi Samsung Modelleri One UI 9 Güncellemesi Alacak?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi alacak telefonların listesini henüz yayınlamadı. Ancak tahminler aşağıda yer alan modellerin güncelleme alacağı yönünde. Belirtmekte fayda var ki bu listede yer almayıp güncellema alan telefonlar da olacaktır. Yine de kesin bir bilgi olmadığı için bu listede yer vermedik.

Galaxy S Serisi

Galaxy S26 Serisi

Galaxy S25 Serisi

Galaxy S24 Serisi

Galaxy S23 Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 (2026 yazında bu sürümle çıkmaları bekleniyor.)

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy A Serisi

Galaxy A56, A56, A36 ve A16

Galaxy A55, A35 ve A15

Galaxy A54 & A34

Galaxy A73

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S11 Serisi

Galaxy Tab S10 Serisi

Galaxy Tab S9 Serisi

Editörün Yorumu

Bir Galaxy Z Flip 7 kullanıcı olarak Garanti & Bakım uygulamasını merakla beklediğimi söyleyebilirim. iPhone'umda telefonumun ve hatta diğer Apple ürünlerimin garanti süresini görebilirken bu Flip 7'de böyle değil. Ancak bunun da ötesinde merak ettiğim şey arıza tespit özelliğinin ne kadar iyi olacağı. Eğer bu özellik yeterince iyi çalışırsa yetkili teknik servis yerine telefon tamircilerine giden kullanıcılar rahat bir nefes alacak.

Telefonlarının ne sorunu olduğunu rahatça öğrenebilecekler, bunun Samsung'da ne kadar tamir olacağını öğrenecekler ve her şeyden önemlisi bu parçayı kendilerinin değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenecekler.