Samsung'un Üçüncü Unpacked Etkinliği Tarihi Belli Oldu

Samsung, üçüncü Unpacked etkinliğini iki aydan kısa bir süre içinde gerçekleştirecek. Şirketin etkinlikte tanıtacağı ürünler resmiyet kazanmadı ancak etkinliğin adı davetin yanı sıra bazı ipuçları veriyor.

Yeni Samsung Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Samsung’a göre bu “Her Hayran için Galaxy Unpacked”. Görseldeki mavi ve turkuaz renkli telefon silüeti de göz önüne alındığında Galaxy S20 FE bu etkinlikte tanıtılacak gibi görünüyor. Henüz onaylanmadığını belirtelim. Samsung’un söylediği tek şey, etkinliğin 23 Eylül’de gerçekleşeceği.

Üçüncü Unpacked Etkinliğinde Hangi Cihazlar Tanıtılacak?

Galaxy S20 FE’nin bu etkinlikte tanıtılması çok muhtemel. Cihaz hemen hemen çıkış yapmaya hazır, hatta bu hafta Samsung’un kendi web sitesinde göründü. Galaxy S20 FE, hayran sürümü anlamına geldiğinden etkinlik ismine de bakarak cihazı göreceğimiz kesin. Bu adlandırma son olarak Note 7’nin iki kez geri çağrıldıktan sonra üçüncü versiyonu olan Galaxy Note 7 FE için kullanılmıştı.

Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri Ne Olacak?

Öte yandan Galaxy S20 FE ilginç bir cihaz olacak. Bu yıl çıkış yapan Galaxy S20 ve Note 20 serisinin fiyatlarına bakarak 699 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapması bekleniyor. Cihaz, 120Hz ekran, Snapdragon 865 işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama alanın sahip olacak. 15W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alacak telefonda ana, ultra geniş ve telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi göreceğiz. Tasarımsal açıdan, Galaxy S20 ile Note 20’nin bir karışımı gibi görünüyor. Note 20’nin kamera tasarımına sahip ancak Galaxy S cihazında olduğu gibi yuvarlatılmış köşeler göreceğiz. Cihaz beş renk seçeneğiyle gelecek.

Samsung’un sanal etkinlikte yalnızca Galaxy S20 FE’yi tanıtması biraz garip görünüyor. Ancak artık tüm etkinlikler sanal ve bir etkinliği düzenlemek o kadar fazla iş gerektirmiyor. Markaların basını davet etmeleri gerekmediğinden ve basını etkinlik alanına ulaştırmakla uğraşmalarına gerek yok. 30 dakikalık canlı yayın yapmak çok daha kolay. Ancak bu Samsung; geçtiğimiz haftalarda birçok cihaz duyurmuş olsa da (Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Tab S7 Plus, Buds Live, Galaxy Z Fold 2) muhmetelen birkaç cihaz daha tanıtılacak.