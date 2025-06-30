Samsung Müşteriler Kırılmasın Diye Tasarım Değişikliği Yapacak

Samsung'un yeni silahları Galaxy Watch 8 ve üçe katlanabilir ilk model, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Ancak etkinlik öncesi Samsung'tan sürpriz bir hamle geldi.

Söylenenlere göre şirket, müşterilerin eleştirilerine kulak verdi ve kamera modülünde değişikliğe gitti.

Tırtıklı Halka Tasarımı Çıkarılıyor

Bildiğiniz üzere Galaxy Z Fold 7 modelinin selefi Fold 6, üçlü kamera tasarımında tırtıklı bir halka tasarımıyla piyasaya sürüldü. Samsung, o dönemler bunu bir estetik katkı olarak eklemişti. Ama kullanıcılara göre bu detay, telefonun ucuz görünmesine neden oldu. Bazıları ise böyle bir detayın aşırı gereksiz olduğunu savunuyordu.

Galaxy Z Fold 7'nin sızdırılan son fotoğraflarında söz konusu detayın kaldırıldığı görüldü. Samsung, premium hissiyatını artırmak için "ucuz gösteren" etkenleri kaldırmış ve tabii müşterilerini de dinlemiş.

Galaxy Z Fold 7 Bilinen Özellikleri

Galaxy Z Fold 7, kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çıkacak ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacak. Z Fold 6'dan tanıdığımız ekran altı ön kamera yerine, delikli ekran tasarımına geçilmesi bekleniyor. Tırtık ve derinlik detayını kaybeden üçlü kamera kurulumunda 200 MP ana kamera bulunacak. Bu güçlü kameraya 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto lens eşlik edecek.

Tamamen katlandığında 8.2 mm kalınlıkta kasası olan Fold 7'de 8.2 inçlik ana ekran ve 6.5 inçlik dış ekran bulunuyor. Sade ancak premium hissettiren bir telefon algısı, Fold 7 ile güncellenecek. Tüm bu özelliklerin şu ana kadar sızdırılan bilgiler olduğu ve finalde daha farklı bir ürün karşımıza çıkacağı detayını da belirtmekte fayda var.