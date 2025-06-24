Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği Tarihi Belirlendi! İşte Tanıtılacaklar

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için resmi tarih belirlendi. Bu sene yapay zeka özelliklerinin ve katlanabilir telefon modellerinin boy göstereceği etkinlik, yılın üçüncü Galaxy Unpacked etkinliği olacak. İlk etkinlik Ocak'ta gerçekleştirilmişti ve Galaxy S25 tanıtılmıştı.

Sonrasında Mayıs ayında gerçekleşen etkinlikte Galaxy S25 Edge tanıtıldı. İnceliğiyle dikkat çeken Galaxy S25 Edge, agresif pazarlama teknikleriyle servis edilse de sonunda başarısız oldu. Samsung, istenen satış rakamlarına ulaşamadı ve Galaxy S25 Edge üretimini azaltma kararı aldı. Ayrıca Amerika pazarındaki satışlarda %20'lik bir indirim uygulanıyor. Samsung, ürünleri bir an önce bitirip zararını karşılamaya çalışıyor.

Galaxy Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Üçüncü Galaxy Unpacked etkinliğinin gözdesi ise katlanabilir telefonlar olacak. Takvimler 9 Temmuz 2025'i gösterdiğinde başlayacak olan etkinlikte Galaxy AI teknolojisinin detaylarına da inilecek. Samsung, etkinliği her zamanki gibi Samsung.com, Samsung Newsroom ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Tanıtılacaklar

Samsung'un resmi açıklamasında, Galaxy AI'ın ve Samsung ustalığının en iyi örneklerinin tanıtılacağı yazıyor. Yeni cihazlarda yapay zeka destekli özelliklerin olacağı zaten biliniyordu, ancak Galaxy AI'ın ücretli olup olmayacağına dair detaylar bu etkinlikte netleşecek. Bununla birlikte uzun pil ömrüne sahip Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2 modelleri de tanıtılacak. Saat modellerinde de yapay zeka desteği bulunuyor ve sağlık takibi, spor programları gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğin kalbinde ise Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 yatıyor. Yeni modellerin ekranları bir tık daha büyük olabilir. Şimdiye kadar yapılan sızıntılara göre Fold 7'nin iç ekranının 8 inç, dış ekranının ise 6.5 inç olacağı düşünülüyor.

Katlanabilir olmasına rağmen ince kasaya sahip Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri, en iyi katlanabilir telefonlar listesine adını yazdırmaya hazırlanıyor.