Efsane Scarface Oyunu Steam'e Geliyor! [Video]
GTA benzeri bir oyun olan Scarface: The World Is Yours, çok yakında Steam üzerinden de oynanabilecek. İşte efsane Scarface oyununa dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Scarface: The World Is Yours'un Steam sayfası açıldı.
- Oyunun oynanabilmesi için en az Intel Core i5-11400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi gerekiyor.
- Scarface oyununun yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor.
Bir dönemin efsane oyunlarından biri olan Scarface: The World Is Yours ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Scarface oyununun Steam'e geleceği açıklandı. GTA serisini seven oyunculara hitap eden oyun, çok yakında Steam üzerinden satın alınıp oynanabilecek.
Scarface: The World Is Yours Steam'e Gelecek
Radical Entertainment tarafından geliştişrilen Scarface: The World Is Yours, 2006 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. GTA benzeri oyunlar arasında yer alan yapımın Steam sayfası açıldı. Scarface: The World Is Yours'un Steam'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz belli değil. İsterseniz istek listesine ekleyebilirsiniz.
Söz konusu işlem için ilk olarak oyunun Steam sayfasını ziyaret edin ve ardından "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklayın. Yalnızca İngilizce dil desteğine sahip olan oyun ilginç şekilde şu anda Epic Games mağazasında 419 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Oyunun teknik bir hata sonucu Epic Games'te erkenden satışa açıldığı düşünülüyor.
Scarface: The World Is Yours Fragmanı
Scarface: The World Is Yours Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 500
Scarface: The World Is Yours'un yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.
Batman: Arkham City 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
Batman Arkham City Game of the Year Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Bununla beraber oyun çok ucuzladı. İşte kampanyaya dair detaylar!
Scarface: The World Is Yours Nasıl Bir Oyun?
Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Scarface: The World Is Yours, açık dünya, aksiyon ve macera türlerinde bir oyun. Yayıncılığını EC Dijital'in üstlendiği yapım, Tony Montana'nın intikam dolu geri dönüşünü konu alıyor. Filmin alternatif evreninde geçen oyunda aksiyon dolu görevler bulunuyor.