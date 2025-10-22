Efsane Scarface Oyunu Steam'e Geliyor! [Video]

Bir dönemin efsane oyunlarından biri olan Scarface: The World Is Yours ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Scarface oyununun Steam'e geleceği açıklandı. GTA serisini seven oyunculara hitap eden oyun, çok yakında Steam üzerinden satın alınıp oynanabilecek.

Scarface: The World Is Yours Steam'e Gelecek

Radical Entertainment tarafından geliştişrilen Scarface: The World Is Yours, 2006 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. GTA benzeri oyunlar arasında yer alan yapımın Steam sayfası açıldı. Scarface: The World Is Yours'un Steam'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz belli değil. İsterseniz istek listesine ekleyebilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak oyunun Steam sayfasını ziyaret edin ve ardından "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklayın. Yalnızca İngilizce dil desteğine sahip olan oyun ilginç şekilde şu anda Epic Games mağazasında 419 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Oyunun teknik bir hata sonucu Epic Games'te erkenden satışa açıldığı düşünülüyor.

Scarface: The World Is Yours Fragmanı

Scarface: The World Is Yours Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 500

Scarface: The World Is Yours'un yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Scarface: The World Is Yours Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Scarface: The World Is Yours, açık dünya, aksiyon ve macera türlerinde bir oyun. Yayıncılığını EC Dijital'in üstlendiği yapım, Tony Montana'nın intikam dolu geri dönüşünü konu alıyor. Filmin alternatif evreninde geçen oyunda aksiyon dolu görevler bulunuyor.