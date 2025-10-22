Batman: Arkham City 6 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Batman oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games Store'da başlayan kampanya ile birlikte Batman Arkham City'nin Game of the Year sürümü indirime girdi. Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Batman Arkham City'nin Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında Cadılar Bayramı indirimi başladı. Bununla birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Batman Arkham City'nin Game of the Year sürümü de yer alıyor. Yüzde 80 oranında indirime giren oyun şu anda Epic Games mağazasında 31 TL yerine 6,20 TL fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Kampanya 3 Kasım'da sona erecek.

91 Metacritic puanına sahip olan Batman Arkham City'nin Game of the Year sürümünde oyunun yanı sıra "Catwoman Paketi", "Nightwing Paketi", "Robin Paketi", "Harley Quinn's Revenge", "Mücadele Haritası Paketi" ve "Arkham City Skins Paketi" bulunuyor. Bu indirilebilir içerikler sayesinde oyun çok daha keyifli hâle geliyor.

Batman Arkham City Fragmanı

Batman Arkham City Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 4800+ RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: ATI 3850HD 512 MB / NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB

ATI 3850HD 512 MB / NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB DirectX: 9.0c

Batman Arkham City Game of the Year Edition'ın yüklenebilmesi için en az 17 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Batman Arkham City Nasıl Bir Oyun?

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham City, en iyi süper kahraman oyunları arasında yer alıyor. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda Batman'i kontrol ederek suçlularla mücadele ediyoruz. Batman evreninin atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunda ana hikâyenin yanı sıra yan görevler de mevcut.