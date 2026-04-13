GTA 6'nın Peşindeki Hackerlardan Yeni Mesaj! Veriler Güvende Değil

Rockstar Games için son birkaç yıl oldukça sorunlu geçti. 2022 yılında GTA 6'nın geliştirme sürecinin başlarından görüntülerin yayılması ile birlikte kendini çok zor bir durumun içinde bulan şirket, şimdi de ShinyHunters isimli bir hacker grubunun hedefi hâline geldi.

Bu grup, geçtiğimiz günlerde şirketin bazı verilerini ele geçirdiğini duyurdu. Başlangıçta bunun bir blöf olduğu düşünülse de daha sonra şirket tarafından yapılan açıklama ile doğru olduğu ortaya çıktı. Dahası, bilgisayar korsanları, şirkete isteklerini yerine getirmesi için belirli bir süre vermişti. Bugün ise aynı grup, şirketin talepleri karşılamadığını ve harekete geçeceklerini belirtti.

ShinyHunters, Rockstar Games'in Verilerini Ne Yapacak?

ShinyHunters, Rockstar Games'in kendileriyle iletişime geçmesi için şirkete belirli bir süre tanımıştı. Bunu reddetmesi hâlinde ise verilerin sızdırılacağını açıklamıştı. Bilgisayar korsanları, son yapılan açıklamada taleplerinin dikkate alınmadığını, bu sebepten ötürü ele geçirilen verilerin yayınlanacağını ifade etti ancak Rockstar Games, bu konuda hiç endişeli görünmüyor.

Grand Theft Auto oyunlarının arkasındaki isim, sızıntının üçüncü taraf kaynaklı olduğunu, önemsiz ve sınırlı miktarda bilgi içerdiğini ifade etmişti. Ayrıca bunun ne şu an üzerinde çalışılan projelere ne de oyunculara bir etkisinin olduğunu ifade etmişti. Bu da 19 Kasım 2026'da açık dünya oyunları arasına katılacak olan GTA 6 ile ilgili ortada herhangi bir risk olmadığı anlamına geliyor.

Aslına bakılacak olursa bunun başlangıçta şirketin yeni oyununa ilişkin pazarlama çalışmalarına dair bilgiler de içerdiği söyleniyordu. Hatta GTA 6'nın üçüncü fragmanı gibi detayların da açıklığa kavuşturulabileceği ve şirketin üçüncü fragmanı beklenenden daha erken bir tarihte paylaşabileceği üzerinde duruluyordu. Rockstar cephesinden gelen açıklama ise bu bilgilerin güvende olduğunu, tanıtım çalışmalarının hâlâ planan tarihte başlayacağını gösteriyor.

Rockstar Games Gibi Şirketlerin Verileri Nasıl Sızdırılıyor?

Rockstar Games gibi büyük şirketlerin bile veri sızıntıları ile gündeme gelmesinin arkasında birçok sebep yatıyor. Bu sızıntılar aslında şirketin güvenlik önlemlerinin yetersiz kalmasından kaynaklanmıyor. Güvenlik seviyesi her ne kadar had safhada olsa da bazen insan faktörü ya da üçüncü taraf hizmetlerdeki güvenlik açıkları dolayısıyla söz konusu şirketlerin de verileri sızdırılabiliyor.

GTA 6 ile ilgili görüntülerin sızdırılması da esasında insan hatasından kaynaklanan bir durumdu. Bilgisayar korsanları, üst düzey güvenlik önlemlerine sahip şirketlerin doğrudan sunucularını hedef almaz. Bunun yerine sosyal mühendislik olarak adlandırılan kandırmaya dayalı yöntemlere başvurur. Örneğin 2022'deki olayda da çalışanların Slack hesabına erişim sağlandı. Buradan da oyunla ilgili en net görüntülere ulaşıldı.

Oyun Şirketlerinin Veri Sızıntısına Karşı Ne Yapması Gerekiyor?

Oyun şirketlerinin kritik verilerin sızdırılmaması için çok sıkı bir güvenlik politikasına bağlı kalması gerekiyor. Üçüncü taraf hizmetler üzerinden bu bilgilerin paylaşılmasının önüne geçilmesi de büyük önem taşıyor. Ayrıca şirketteki yöneticilere dahi her yeni işlemde bile kimlik doğrulaması yapması gibi şartlar koşulması, kritik gereklilikler arasında yer alıyor.

Elbette ki çalışanların siber güvenlik konusunda yetkin olmasına da ihtiyaç var. Personellere sadece şifrelerini kimseyle paylaşmaması söylenerek veri sızıntılarının önüne geçilemez. Bunun yerine daha proaktif yaklaşımlar benimsenmeli. Personellere sahte bağlantı gönderilip buna tıklayıp tıklamayacağını test etmek gibi yöntemler, bu yaklaşımlara örnek olarak verilebilir.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in 2022 yılında yaşadığı veri sızıntısından sonra şirket içinde büyük moral bozukluğu olduğuna yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Şirketin açıklamasına göre bu olayda GTA 6 ile ilgili endişelenecek bir durum yok ama geçmişteki olay bu sefer de yinelenseydi oyunun piyasaya sürülmesi için çok uzun bir zaman daha beklememiz gerekebilirdi. Rockstar, özellikle kaynak kodlarının sızdırılması durumunda çok zorlu bir sürece girebilirdi. Tabii, bu olaydan da görüleceği üzere 2022 yılındaki olaydan sonra şirketin gerekli tedbirleri almış. Böyle bir şeyin ileride tekrarlanma ihtimalini son derece düşük buluyorum.