Siber Güvenliği En Güçlü Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği siber güvenliği en güçlü ülkeleri açıkladı. Türkiye, Avrupa'da ilk 10'a girmiş durumda.
Siber güvenliği en güçlü ülkeler belli oldu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yeni rapor, içerisinde Türkiye'nin de olduğu siber güvenlik raporunu paylaştı. ITU'nun paylaşımına göre Asya ve Avrupa ülkeleri bir hayli öne çıkıyor. Peki ya Türkiye dünyada kaçıncı sırada?
İsviçre merkezli Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nu açıkladı. Hem Avrupa'nın hem de dünyanın siber güvenlik seviyelerini ortaya koyan rapora göre Türkiye; Avrupa’da 6. ve dünyada ise 11. sıraya yükselmeyi başardı.
ABD listenin zirvesinde yer alırken, hemen arkasında İngiltere ve Suudi Arabistan ikinci sırayı paylaştı. Küresel Siber Güvenlik Dizini'nin üçüncü ülkesi ise Estonya oldu.
Yeni Bir Windows Güvenlik Açığı Yüzünden Kontrolü Kaybedebilirsiniz!
Microsoft, kullanıcılara yeni bir Windows güvenlik açığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Şirketin raporuna göre yeni sıfır gün (zero-day) açığı uzunca bir süredir bilgisayar korsanları tarafından yararlanılan, cihazınızın uzaktan kontrol edilmesine olanak tanıyan bir açık olma riskini taşıyor.
Siber güvenliği en güçlü ülkeler listesi
- Amerika Birleşik Devletleri
- Birleşik Krallık, Suudi Arabistan
- Estonya
- Güney Kore, Singapur, İspanya
- Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya
- Litvanya
- Japonya
- Kanada
- Fransa
- Hindistan
- Türkiye
Bir önceki raporda Türkiye dünyada 20. ve Avrupa'da da 11. sırada boy gösteriyordu. Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nun 2021 sürümüne göre Türkiye'nin GCI değeri 97,49 seviyesine yükseldi. Türkiye böylelikle dünyada 11, Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer aldı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz Türkiye'nin yerini değerlendirdi:
"Kolluk kuvvetleri açısından siber suçlarla mücadele birimlerimizin olması. Hukuk boyutunda siber suçlarla mücadele anlamında bilişim savcılıklarının devrede olması ve Türk Ceza Kanununda siber suçlarla ilgili suç tanımlarının yapılması, cezai müeyyidelerin tanımlanmış olması. Devletin öncülüğünde birçok üniversite, kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşunun, büyük bir çaba, özveri, titizlikle verdiği katkılar sonucunda, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin hazırlanarak, başarılı biçimde uygulamaya konması.
Üniversitelerimizde örgün eğitim içinde siber güvenlik derslerinin lisans ve lisansüstü seviyelerde ele alınmaya başlanması ve bununla beraber birçok üniversitede siber güvenliğin birçok boyutunda ileri düzeyde AR-GE çalışmalarının yapılması. Özel sektörde birçok firmanın siber güvenlik üzerine ürünler ortaya koyması ve bu alanda yaptıkları çalışmalar.
Savunma sanayiindeki büyük atılımlar, siber güvenlik ürünlerinde yerli ve millileşme çabaları. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar. Siber güvenliğe Cumhurbaşkanlığı seviyesinde atfedilen önem ve bu önem doğrultusunda devlet-millet birlikteliği ile yapılan bütün çalışmalar."
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