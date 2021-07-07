Siber Güvenliği En Güçlü Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?

Siber güvenliği en güçlü ülkeler belli oldu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yeni rapor, içerisinde Türkiye'nin de olduğu siber güvenlik raporunu paylaştı. ITU'nun paylaşımına göre Asya ve Avrupa ülkeleri bir hayli öne çıkıyor. Peki ya Türkiye dünyada kaçıncı sırada?

İsviçre merkezli Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nu açıkladı. Hem Avrupa'nın hem de dünyanın siber güvenlik seviyelerini ortaya koyan rapora göre Türkiye; Avrupa’da 6. ve dünyada ise 11. sıraya yükselmeyi başardı.

ABD listenin zirvesinde yer alırken, hemen arkasında İngiltere ve Suudi Arabistan ikinci sırayı paylaştı. Küresel Siber Güvenlik Dizini'nin üçüncü ülkesi ise Estonya oldu.

Siber güvenliği en güçlü ülkeler listesi

Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık, Suudi Arabistan Estonya Güney Kore, Singapur, İspanya Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya Litvanya Japonya Kanada Fransa Hindistan Türkiye

Bir önceki raporda Türkiye dünyada 20. ve Avrupa'da da 11. sırada boy gösteriyordu. Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nun 2021 sürümüne göre Türkiye'nin GCI değeri 97,49 seviyesine yükseldi. Türkiye böylelikle dünyada 11, Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer aldı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz Türkiye'nin yerini değerlendirdi: