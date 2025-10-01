Snapchat'in En Sevilen Özelliği Ücretli Oldu!

Snapchat, anılar özelliğini kullananları kızdıracak bir adım attı. Şirket, 9 yıl önce sunduğu bu özelliğin kullanımına yönelik sınırlama getirdi. Sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor ve sık bir şekilde paylaşım yapıyorsanız çok hızlı bir şekilde yeni sınıra ulaşmanız mümkün.

Snapchat'in Anılar Özelliğine Sınırlama Getirildi

Statista verilerine göre Snapchat'in şu anda 450 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Şirketin bu kadar çok kullanıcıya hizmet verebilmesi için para kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda şimdiye kadar pek çok adım attı. Yeni ücretli abonelik hizmeti kapsamında kullanıcılara test edilen özelliklere önceden erişim, gelişmiş yapay zeka özelliklerinden yararlanma gibi avantajlar sağladı.

Şirketin para kazanma yollarının arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu, uzun zamandır ücretsiz olarak kullandığınız bir özellik için yeni kısıtlamalar gelmesine neden oldu. En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Snapchat'in 2016'da kullanıma sunulan anılar özelliğini kullanarak artık video ve fotoğraflarınızı sınırsız bir şekilde yedekleyemeyeceksiniz.

Şirket tarafından yapılan yeni duyuruya göre anılar özelliği ilk kullanıma sunulduğu günden bu yana 1 trilyondan fazla anı kaydedildi. Şirket, tüm kullanıcılara kesintisiz bir şekilde hizmet verebilmek için böyle bir adım atmanın gerekli olduğuna işaret ederek yeni sınırlamanın geçerli hâle getirildiğini belirtti.

Snap'in yeni hamlesiyle beraber anılar özelliği sadece 5 GB'a kadar fotoğraf ve video yedeklemenizi sağlayacak. Bu sınırı aşan kullanıcılar için 12 ay geçici depolama alanı sunulacak. Kullanıcılar istediği zaman depolama alanını arttırma veya anılarını cihazına indirme imkânına sahip olacak. Ancak şu anlık depolama alanının ne kadarını kullandığınız hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Snapchat, bunu görmenin bir yolunun olup olmayacağını da belirtmedi.

Depolama alanını arttırmaktan yana tercih yapanlara çeşitli depolama seçenekleri sunulacak. Kullanıcılar, 100 GB, 250 GB ve 5 TB depolama seçenekleri arasında seçim yapabilecek. Snapchat Plus aboneliği alırsanız 250 GB, Snapchat Platinium aboneliğini seçerseniz 5 TB alana sahip olacaksınız.