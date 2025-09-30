WhatsApp'ı Bambaşka Uygulamaya Dönüştüren Özellikler Sunuldu

WhatsApp'a çok çeşitli özellikler geldi. Bu yeni özelliklerden bazıları zaman kazandırırken bazıları da uygulamanın arayüzünü bambaşka bir hâle getirmeye yardımcı oluyor. Bir süredir test edildikten sonra kullanıma sunulan özellikler sayesinde birçok önemli sorun da ortadan kalkacak.

WhatsApp, Yepyeni Özellikler Kazandı

Son duyuruya göre WhatsApp, "Live Photo" ya da diğer bilinen adıyla hareketli fotoğraflar desteğini kazandı. Bu özellik sayesinde artık iPhone ya da Android telefonlarda çektiğiniz hareketli fotoğrafları arkadaşlarınıza doğrudan gönderebilirsiniz. Daha önce bu tür fotoğraflar yalnızca GIF formatında gönderilebiliyordu ancak kalite kaybı söz konusu oluyordu. Bu destek sayesinde kalitesini koruyarak gönderebileceksiniz.

WhatsApp, bu güncelleme ile en önemli sorunlardan birini de çözüme kavuşturuyor. Çok fazla grupta olan kişiler, bazen grupların isimlerini bulmakta zorlanabiliyor. Yeni eklenen özellik ise aynı grupta olduğunuzu bildiğiniz bir kişiyi aratarak ortak grupları görmenizi sağlıyor. Dolayısıyla grupların ismini hatırlama gereksinimi de ortadan kalkıyor.

Diğer iki özellik, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta tarafından geliştirilen yapay zekaya dayanıyor. Meta AI sayesinde tamamen sizi yansıtan özel sohbet temaları oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca yapay zekaya istediğiniz bir arka plan oluşturtabiliyorsunuz. Ne var ki Meta AI henüz Türkiye'de kullanıma açık değil, o yüzden bu özellikleri de şu anlık kullanmamız mümkün değil.

Uygulamaya ayrıyeten yeni çıkartma paketlerini kullanıma sunuyor. Okul, tatil gibi temalara sahip yeni çıkartma paketlerini indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Çıkartmalar sayesinde nasıl hissettiğinizi hiçbir kelime kullanmadan doğrudan yansıtabilir ve sohbeti daha renkli hâle getirebilirsiniz.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun bir süredir istediği özelliği de sonunda kullanıma açtı. iPhone'da zaten yapılabilen belge tarama özelliği artık Android'de mevcut. Android telefonunuzda artık belgeleri doğrudan WhatsApp'tan tarayabilir, kırpabilir, kaydedebilir ve başka bir kullanıcıya iletebilirsiniz.