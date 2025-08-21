Qualcomm'un Gerçek Amiral Gemisi Ortaya Çıktı! Snapdragon 8 Elite 2 Değil

Qualcomm, bu yılki Snapdragon Summit 2025 etkinliğinde, dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite 2'yi tanıtacak. Ancak yapılan sızıntılara göre, Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden bile daha güçlü, "gerçek amiral gemisi" olacak başka bir işlemci modeli de yine aynı etkinlikte tanıtılacak. Model numarası SM8845 olan bu işlemci, özel bir çekirdek yapısına sahip olacak. Birçok üretici şimdiden bu yeni işlemci üzerine yatırım yapmaya başlamış durumda.

Qualcomm'un Gizli Silahı: Snapdragon 8 Gen 5

Uzun süredir konuşulan Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti nihayet sahneye çıkıyor. Sızıntılara göre işlemci 2+6 çekirdek yapısına sahip olacak. Bazı özelliklerini Snapdragon 8 Elite 2'den alacak ama geçen yılki Elite işlemcisinden bir adım geride kalacak. Snapdragon 8 Gen 5, yapay zekâ tabanlı hesaplama gücü sayesinde yalnızca hız artışı değil, gücü nasıl verimli kullanacağını da ayarlayabiliyor. Snapdragon 8 Gen 5 serisinde SM8850, SM8850s ve SM8845 kod adlı modeller yer alacak.

Snapdragon 8 Gen 5 Alacak Telefonlar

Amiral gemisi sınıfında alternatif bir model olacak Snapdragon 8 Gen 5'nin bazı Çinli markalara ait telefonlarda çıkacağı konuşuluyor. İddialara göre, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini alacak telefonlar: