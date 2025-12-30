Şarjı Günlerce Giden Laptop Geliyor: İşlemcisine Çok Şaşıracaksınız!

Qualcomm, geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni nesil bilgisayar işlemcisi Snapdragon X2 Elite için geri sayımı resmen başlattı. Teknoloji dünyasının gözü kulağı önümüzdeki hafta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2026 fuarına çevrilmişken yeni yonga setine sahip ilk dizüstü bilgisayarların da bu fuarda boy göstermesi bekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere ilk nesil Snapdragon X Elite, Windows bilgisayarlara getirdiği muazzam pil ömrü ve performans dengesiyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak görünüşe göre ikinci nesil ile işler çok daha ciddi bir boyuta taşınacak. İşte yeni Snapdragon işlemcili bilgisayarların muhtemel özellikleri!

Snapdragon X2 Elite İşlemcili Laptoplar Neler Sunacak?

Şirketin paylaştığı verilere göre yeni Snapdragon X2 Elite, işlemci (CPU) performansında selefine kıyasla yaklaşık yüzde 75lik bir artış sunacak. Ancak asıl büyüleyici gelişme grafik tarafında yaşanacak. Aktarılanlara göre yeni çip watt başına performans konusunda GPU gücünü neredeyse ikiye katlayacak.

Eğer paylaşılan bu veriler gerçeğe yansırsa yeni çipten güç alan dizüstü bilgisayarlar çok daha az tüketerek yüksek performanslı bir oyun ve grafik deneyimi sunabilir. Öyle ki yaklaşan modellerin pil ömrü konusunda akıllı telefonları bile geçeceği iddia ediliyor.

Yeni Lenovo Yoga Slim 7x, 29 Saat Pil Ömrü Sunacak

Paylaşılan son raporlara göre CES 2026 fuarında Snapdragon X2 Elite rüzgarını ilk estirecek markalardan biri Lenovo olacak. Şirketin fuarda yeni işlemciden güç alan Lenovo Yoga Slim 7x, IdeaPad 5x 2-in-1 ve IdeaPad Slim 5x modellerini tanıtması bekleniyor.

Bu modeller arasından Lenovo Yoga Slim 7x'nin özellikle pil performansıyla öne çıkacağı söyleniyor. İddialara göre 2.8K çözünürlüğünde OLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, tek şarjla tam 29 saat kullanım süresi vadedecek.

Yeni bilgisayarın 2026 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması ve fiyatının 1000 doları aşmaması bekleniyor. Öte yandan CES 2026'da Lenovo ile birlikte diğer büyük üreticilerin de yeni Snapdragon işlemcili modellerini tanıtmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!