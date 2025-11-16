PlayStation PC Pazarından Çekiliyor Mu? AAA Oyunlar Artık Gelmeyebilir!

Valve'ın yeni oyun konsolu Steam Machine'in duyurulmasıyla birlikte, sektörde uzun süredir tartışılan 'platforma özel oyun' kavramı da yeniden alevlendi. Steam Machine'in Xbox ve PlayStation kütüphanelerine kısıtlama olmaksızın erişim sağlaması geleneksel konsol anlayışının bir kez daha sarsılmasına neden oldu.

Ancak bu büyük değişimin ortasında şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Windows Central Genel Yayın Yönetmeni Jez Corden, Sony'nin beklenmedik bir şekilde PC pazarındaki varlığını azaltmayı planladığını öne sürdü. Corden’a göre şirket, PlayStation'ın en önemli ve prestijli yapımlarını kesinlikle konsol ekosistemi içinde tutmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Sony, PlayStation Oyunlarını PC'den Çekecek mi?

Söz konusu iddialar, Sony'nin PlayStation 5 ve PC platformları için oyunlarında çapraz satış sistemini test ettiği söylentilerinin hemen ardından gündeme geldi. Aktarılanlara göre şirket, bu özellik ile birlikte kullanıcılara tek satın alım işlemi ile oyunları her iki platformda da oynama imkanı sunacaktı.

Mevcut iddialar, özellikle PlayStion platformunda görüntülenen çapraz satış düğmeleri ve PlayStation/PC simgelerinin ardından daha da güçlenişti. Ancak Corden, bu simgelerin güncel olmayan eski oyun yapılarından geldiği ve söz konusu sistemin asla kullanıma sunulmayacağını ifade ediyor.

Üstelik ünlü yönetici Sony'nin son dönemde uyguladığı PlayStation oyunlarını PC'ye getirme stratejisinden de kademeli olarak vazgeçeceğini bildiriyor. İddialara göre şirket, PC'ye geç getirdiği oyunların pazar üzerinde beklediği etkiyi yaratamamış olmasından böyle bir karar almak üzere.

Corden'ın aktardıklarına göre, Helldivers 2 gibi canlı hizmet odaklı oyunları çapraz platformda görmeye devam edeceğiz. Ancak şirket, Ghost of Yotei gibi amiral gemisi tek oyunculu özel yapımlar PlayStation'ın dışına asla çıkarmayacak veya çıkarsa bile oyunların piyasaya sürülmesinden yıllar sonra bu adıma imza atacak.

just want to add that these were very vague rumors and just podcast discussions and speculations, not a serious report or leak!



it's my personal opinion that it would be good for sony to do day and date speaking purely mathematically, but a few people saw me say that and told… — Jez (@JezCorden) November 15, 2025

İddialar Henüz Kesinleşmiş Değil

Öte yandan bu bomba iddiaya henüz temkinli yaklaşmakta fayda var. Zira Corden, sadece iki gün önce yaptığı bir açıklamada Sony'nin çapraz satış sistemi üzerinde çalıştığı ve özel oyunların PC ile PlayStation'a aynı anda geleceğini iddia etmişti. Ancak yeni demeçleri bu iddiayla tam anlamıyla çelişiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, geliştirdiği büyük yapımlarını PC platformuna getirmeli mi? Yorumlarda buluşalım.