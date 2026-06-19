Sony'nin En İyi Oyunları Sadece Belirli Platformla Sınırlı Kalabilir

Sony, kendi hakkına sahip olduğu oyunların dağıtımı ile ilgili büyük bir değişikliğe gidiyor. Şirketin hikâyeli oyunlarının sadece PlayStation'a özel olarak sunulacağı yönünde iddialar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino Hideaki Nishino'dan konu ile ilgili soru işaretlerini gideren daha kapsamlı bir açıklama geldi.

Sony'nin Güncelleme Alan Online Oyunları PC'ye Gelecek mi?

Sony Interactive Entertainment CEO'su Nishino'ya PlayStation oyunlarını PC'ye getirme stratejisini yeniden gözden geçirebileceğine dair iddiaların ortaya çıktığı ve bunlarla ilgili neler düşündüğü soruldu. Nishoni ise platform seçimini her zaman oyunun sahip olduğu özelliklere göre belirlendiğini belirterek havada kalan bir cümle kurdu.

Nishino, bir oyunu bilgisayarda yayınlamanın genel oyuncu deneyimini en üst seviyeye çıkaracak ise bunun değerlendirilmeye devam edileceğini aktardı. Daha sonra kullandığı ifadeler ile düzenli olarak yayınlanan güncellemeler ile oyuncu beklentilerini karşılamaya odaklanılan çevrim içi oyunların PC'ye geleceğine işaret etti.

Sony'nin Hikâyeli Oyunları PlayStation'a Özel mi Olacak?

PlayStation 5 için yayınlanan hikâyeli oyunların PC'ye gelme ihtimali şimdilik oldukça düşük görünüyor. Nishino, şirketin şu anki temel odak noktasının geliştirilen tek oyunculu oyunların PlayStation'ın sunabileceği oyun deneyiminin değerini daha da artırmak olduğunu ifade etti. Öte yandan oyun dünyasının önemli isimlerinden Jason Schreier da bu strateji değişikliğinin geçici olmadığını, geçmişte olduğu gibi yine çok önemli oyunların PlayStation ile sınırlı kalacağını öne sürüyor.

Sony Neden Çoğu Oyunu PlayStation'a Özel Tutmak İstiyor?

Sony'nin hikâyeli oyunlarını PlayStation'a özel olarak sunmak istemesinin arkasında ticari sebepler birinci sırada yer alıyor. Şirketin şu anlık en büyük amaçlarından biri, PlayStation satışlarını artırmak ki sahip olduğu God of War, The Last of Us, Spider-Man ve benzeri büyük bütçeli yapımlar, uzun bir zamandan beri insanların konsol alması için yeterli bir gerekçe olarak görülüyor.

Bir oyuncunun PlayStation satın alması elbette sadece konsol satışını artırmakla sınırlı kalmıyor. Bununla birlikte PlayStation Plus aboneliği de alıyor. Ayrıca platforma özel pek çok oyunu yine Sony'nin kendi mağazası olan PlayStation Store üzerinden alıyor. Sony, tüm bu satın alımlardan önemli bir komisyon ücreti kesiyor. Yani sadece konsol satarak para kazanmıyor. Konsolu sattıktan sonra da müşterisinden para kazanmaya devam ediyor.

Peki, hikâyeli oyunlar PC oyuncuları tarafından satın alındığında da Sony kazanç sağlamıyor mu? Aslına bakacak olursanız son iddialar bunun tam aksini söylüyor. Şirket, iddiaya göre oyunları PC'ye getirmenin maliyeti ve platformun aldığı komisyon ücreti düştüğünde geriye kalan miktardan pek hoşnut değil. Bu nedenle kaynaklarını tamamen PlayStation'a yönlendirmeyi hedefliyor.

Editörün Yorumu

Dünyanın en çok sevilen yüksek bütçeli yapımlarının büyük bir kısmının arkasında Sony'nin imzası var. Bu yapımların PlayStation'a özel tutulmasının PC oyuncuları açısından ciddi bir avantaj olacağını düşünüyorum. Tabii, aynı durum Xbox kullanıcıları için de geçerli. İddialar ve Sony'den gelen açıklamalar, bu stratejiden vazgeçilmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla uzun bir zaman boyunca önemli oyunların PlayStation ile sınırlı kalacağı kanaatindeyim.