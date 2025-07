Sony, Sevilen Horizon Serisinin "Çin Malı" Halinin Peşine Düştü

Tencent'in 2024'te duyurduğu Light of Motiram, Sony'e ait olan Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West oyunlarına olan benzerliğiyle dikkat çekmişti. Sektörde uzun süredir tartışmalara konu olan telifli içerikler ve bu içeriklerin yaratıcılık bakımından korunması, Sony'i harekete geçmeye teşvik etti. Sony'nin iddiasına göre Light of Motiram, ünlü Horizon serisini neredeyse birebir taklit ediyor.

Sony Telif Hakkı İhlalini Kanıtlamak Zorunda

Bu gibi davalarda sadece belli başlı iddialar yeterli olmuyor. Tıpkı Nintendo'nun Palworld için PocketPair'e açtığı benzer davada olduğu gibi, yaratıcılık haklarının korunmasını kapsayan davalarda iddiaların kanıtlanması için somut delillerin mahkemeye sunulması gerekiyor. Hatırlarsanız Nintendo'nun PocketPair'e açtığı dava sonrası Palword, birkaç patentini kaybetmişti.

Sony, oyunu sadece teknik benzerlikleri kopyalamakla değil, medyada yer alan "Horizon Zero Originality" gibi yorumlara atıfta bulunduğunu, böylece kamuoyunda bir kopya algısı yarattığını vurguladığını söylüyor. İki oyun arasındaki benzerlikler arasında ikisinin de açık dünyalı bir yapıya sahip oluşu ve ana karakterin mekanik unsurlara karşı savaşması olarak gösterildi.

Light of Moritam ve Horizon Serisi Benzerlikleri

YouTube'da SafariGeek adlı bir kanal, iki oyunu yan yana koyarak aralarındaki "farkı" gösterdi. Light of Moritam'ın Horizon'daki biyomları, mekanikleri ve hatta canavarları taklit ederek bu unsurları kendi dünyasında uyarladığı açıkça görülüyor: