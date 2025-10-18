Kelimeleri Videoya Dönüştüren Yapay Zeka Artık Her Yerde!

OpenAI tarafından geçtiğimiz ayın sonunda tanıtılan Sora 2 modeli, tüm cihazlardan erişilebilir hâle geldi. Kullanıcıların artık yeni modele erişmek için sadece Sora uygulamasını kullanmasına gerek yok. Bununla birlikte Sora 2 modeli ile üretilebilecek videoların süresinin de uzatıldığı da açıklandı.

OpenAI, Sora 2'yi Web Sürümüne Getirdi

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, en yeni yapay zeka video oluşturma modelini Sora web sitesi üzerinden kullanıma sundu. Bu artık modele Sora'nın iOS ve Android sürümlerinin yanı sıra web sürümü üzerinden de erişilebildiği anlamına geliyor ancak burada küçük bir parantez açmakta fayda var. Sora 2 şu anda sadece davet kodu olanların erişimine açık ve bu web sürümünde de geçerli olmaya devam edecek.

ChatGPT Plus ve Pro kullanıcıları, davet kodu olmadan eski Sora modeline erişip video üretmeye devam edebilecek ancak davet kodu alırsanız Sora 2'yi herhangi bir web tarayıcısı üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefon, tablet, bilgisayar ya da herhangi bir cihazı kullanabilirsiniz. Hangi cihazı kullandığınızın bir önemi bulunmuyor.

Sora 2'ye erişimi olan tüm kullanıcılar artık 15 saniyeye kadar uzunlukta videolar üretebilecek. Önceki modellerde ise 10 saniyelik bir süre sınırı vardı. Bu da yeni modelle birlikte 5 saniye daha fazla videolar oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Hâlihazırda Pro abonesi olanlarda ise bu süre daha da uzuyor. Pro aboneleri, 25 saniyeye kadar uzunlukta video üretebiliyor.

ChatGPT Pro abonelerinin Sora 2'yi seçtiğinde storyboard özelliğine erişebildiğini de belirtelim. Bu özellik, hangi görsellerin referans alınacağından videonun çözünürlüğünü ve en boy oranını ayarlamaya kadar size videolar üzerinde çok kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlıyor. Yapay zeka modelini istediğiniz görüntüyü oluşturmasına yardımcı olmak için videonun farklı kısımları için ayrı talimatlar da yazabilirsiniz.

Sora 2'ye Yoğun İlgi Gösteriliyor

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli Sora 2, kullanıcılar tarafından çok sevildi. Bu yüksek ilgi düzeyi aynı zamanda uygulama mağazalarındaki sıralamalara da yansıdı. Appfigures tarafından paylaşılan verilere göre yeni modeli kullanma imkânı sunan Sora uygulaması, yayınlandığı ilk haftada ABD'de 627 bin indirme sayısına ulaştı.

Bu bir başarı olarak görülüyor çünkü Sora şu an herkese açık bir uygulama değil. Yalnızca davet kodu olan kişiler tarafından kullanılabiliyor ve bölge sınırlaması bulunuyor. Tüm bunlara rağmen birçok önde gelen yapay zeka uygulamasını geride bıraktı. Uygulamanın kısa süre içinde ulaştığı popülerliğin en büyük sebebi ise Sora 2 ile oluşturulan gerçekçi videoların sosyal medyada büyük yankı uyandırması.