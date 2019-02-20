Sosyal Medyada Canlı Yayın Sırasında İntihar Etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşıyan Vedat Yakupçebi isimli bir vatandaş geçtiğimiz gece bir sosyal medya platformu üzerinde canlı yayın yaptığı sırada kendini astı. Yayında takipçilerine son vedasını ileten Yakupçebi'nin ölüm sebebi araştırılıyor.

Nüfus kayıtlarında Trabzon'da görünen Vedat Yakupçebi, İstanbul'un Tuzla ilçesi'nden İzmir'e geldi. İzmir'de gemi tersanesinde çalışan ve aynı zamanda tersaneye ait bir evde kaldığı belirtilen Yakupçebi'nin gece saat 01.00 civarında yayın açtığı ve intihar ettiği görüldü. Canlı yayını gören takipçileri ve arkadaşları ise polise haber verdi.

Herhangi bir not bırakmayan ve yayın sırasında konuşmayan Vedat Yakupçebi'nin intihar nedeni bilinmiyor. Kendini asarak öldürdüğü ifade edilen vatandaşın cenazesi uçakla İstanbul’a getirilerek ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin araştırmalar devam ediyorken sosyal medyanın yine bir intihara tanık olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sosyal Medya Güvenliği Bir Kez Daha Tartışma Konusu

Özellikle Facebook'un en büyük sıkıntılarından biri olan kontrol edilemeyen canlı yayınlar, bugüne kadar şirkete büyük cezalar ödetti. Canlı yayınların yapay zeka sayesinde 'algılayarak yayın yapması' isteniyorken, buna bağlı olarak intihar yayınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Küçük yaştaki kullanıcıları da olumsuz etkileyen canlı yayınlarda benzer vakalar çok defa yaşanmıştı.