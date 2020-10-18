SpaceX, ABD Ordusunun Silah Taşımacılığını Yapacak İddiası

Önde gelen bir havacılık uzmanına göre, SpaceX ABD ordusu için silah taşımacılığı yapacak. ABD ordusunun hızlı taşımacılığa olan artan ihtiyacı, SpaceX'e daha fazla sözleşme verileceğini gösteriyor.

Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın SpaceX şirketi geçtiğimiz dönem içinde ABD ile üç askeri sözleşme imzaladı. Ancak havacılık uzmanı Prof. Dr. Steve Nutt, anlaşmaların henüz bitmediğine inanıyor. Nutt'a göre, ABD Savunma Bakanlığı (DoD) malzemeleri daha hızlı taşımak istiyor ve bu konuda SpaceX'in roketlerine güveniyor.

SpaceX ABD ordusu için silah taşımacılığı yapar mı?

"SpaceX'in tedarik etmesi istenen roketleri bu askeri taşımacılık ihtiyacını karşılayacak. SpaceX, ABD'nin donanım ve destek malzemelerini dünyanın her yerine hızla ulaştıracak" ifadelerini kullanan Nutt, ayrıca ABD ordusunun taşımacılık sistemini eleştirerek "o kadar tıknaz, yavaş ve pahalı olduklarını kanıtladılar ki SpaceX, ABD ordusu için tek alternatiftir" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri (Space Force) için yeni roketler fırlatmayı hedefleyen 1 milyar dolarlık bir anlaşmayı kazanmıştı. İki ay sonra da füzeleri takip edebilen uydular yapmak için 149 milyon dolarlık Pentagon sözleşmesi imzalandı.

ABD ordusu ayrıca, dünyanın dört bir yanına 12.000 km/s hızla silah teslim edebilen bir roket inşa etmesi için SpaceX'le birlikte çalıştığını söyledi. The Times'a göre, Florida'dan Afganistan'a 12.314 km'lik bir yolculuk, yüksek hızlı bir SpaceX roketiyle yaklaşık bir saat içinde tamamlanabilir. (Halihazırda kullanılan ABD askeri nakliye uçağı US C-17 Globemaster, bu yolculuğu yaklaşık 15 saatte tamamlıyor.)

SpaceX'in yeni nesil roketleri ve ABD ordusunun silahlarıyla birlikte hedef almanın ve yok etmenin çok daha kolay hale geldiğini söyleyen havacılık uzmanı, "Ağır zırhlı tankların ve kereste kamyonlarının dönemi sonlanıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD ordusu gelecekteki çatışmalar için yeniden teçhizatlanma kararı verdi ve SpaceX bu teçhizatları taşıyacak şirkettir" diyen Nutt sözlerini şu şekilde tamamladı: "ABD için artık başka bir silahlanma yarışına girildiğini düşünüyorum."

Peki ya siz SpaceX'in ABD ordusu için aldığı bu kararları nasıl yorumluyorsunuz? Sizce SpaceX, ABD için yeni bir taşımacılık şirketi olabilir mi?