Spotify'dan Duyuru! Wrapped 2025 İçin Geri Sayım Başladı

Dünyanın en çok kullanılan platformlarının çoğu yıl sonu özetlerini sunmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler Spotify'a çevrildi. Kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerinin farkında olan dijital müzik platformu, Wrapped 2025 ne zaman yayınlanacak ve Spotify özeti ne zaman çıkacak gibi sorulara da açıklık getiren önemli bir uyarıda bulundu.

Spotify Özeti Ne Zaman Yayınlanacak?

Spotify, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı gönderide "Spotify Wrapped'a hazır mısınız? Bugün uygulamanızı güncellemeyi unutmayın. Wrapped yakında geliyor" ifadelerine yer verdi ve bir liste paylaştı: Spotify uygulamanızı güncelleyin, favori sanatçılarınızı tahmin edin ve Wrapped günü için heyecanlanmaya başlayın.

Bu, Spotify'ın 2025 özetinin çok yakın bir zamanda erişime açılacağı anlamına geliyor. Platform, Wrapped'ı genellikle kasım ya da aralık ayında yayınlıyor. Örneğin geçen yıl 4 Aralık'ta yayınlanmıştı. Bu yıl ise 3 Aralık yani bugün erişime açılması bekleniyor. Sosyal medyada yapılan paylaşım, bugün yayınlanmasa bile hafta sonundan önce sunulabileceğini gösteriyor.

Hâlihazırda Spotify kullanıyorsanız Wrapped 2025 yayınlanır yayınlanmaz özetlerinize kavuşmak için uygulamayı hemen güncellemek isteyebilirsiniz. Bu özetler, yıl boyunca en çok dinlediğiniz sanatçıları, şarkıları ve dinlemekten en çok keyif aldığınız müzik türlerine hızlı bir bakış atmanızı sağlayacak. Ayrıca Spotify'da toplam kaç dakika şarkı dinlediğinizi de öğrenebileceksiniz.

Podcast dinleyenler, en çok hangi podcastleri dinlediğini inceleyebilecek. Ayrıca dinleme alışkanlıklarınıza göre karakteristik tespitlerde bulunulacak. Bu özetin en önemli noktası, dinlediğiniz sanatçıların ve müzik türlerinin dünya genelindeki durumunu gösteren veriler de içermesi. Wrapped 2025'in tıpkı rakip uygulama YouTube Music gibi önceki yıllardan biraz daha farklı olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Spotify'ın bu yılki özeti, dinleme alışkanlıklarınıza çok daha derinlemesine bir bakış atmanızı mümkün kılabilir. Ayrıca görselliğe daha çok önem verileceği de söylentiler arasında yer alıyor. Özet yayınlandıktan sonra uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkacak. Wrapped'ın üzerine bastıktan sonra yıl sonu özetini değerlendirmeye başlayabileceksiniz.