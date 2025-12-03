Google, 2025 Anılarınızın Özetini Sunuyor! Hemen Kontrol Edin

Google, 2025'te öne çıkan anılara hızlı bir bakış atmanızı sağlayan Google Fotoğraflar özetini sunmaya başladı. Bu özet, yıl boyunca hangi yerlere gittiğinizi, hangi güzel anıların yüzünüzü gülümsettiğini ve en sevdiğiniz arkadaşlarınızla olan fotoğraflarınızı oldukça kısa bir süre içinde görmenize imkân tanıyor.

Google Fotoğraflar'ın 2025 Özeti Sunulmaya Başlandı

Google, Google Fotoğraflar için yıl sonu özetini kullanıma sunmaya başladı. Yeni erişime açılmaya başlanması nedeniyle herkese görünmeyebiliyor ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bütün kullanıcılar tarafından görüntülenmeye başlanacak. Yıl sonu özetleri sizin için hazır olduğunda uygulamanın anılar kısmında ve koleksiyonlar bölümünde görebileceksiniz.

Özete dokunduğunuzda eğer yapmadıysanız uygulama sizden önce fotoğraf ve video yedeklemeyi etkinleştirmenizi isteyebilir. Bunu yaptıktan sonra özet yaklaşık bir gün içinde oluşturulacak ancak bu sürenin uzunluğu, yıl boyunca ne kadar çok fotoğraf çektiğinize bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Özetin oluşturulmasının bu kadar uzun sürmesi, çok sayıda fotoğraf ve videonun tek tek analiz edildiği bir süreçten geçilmesinden kaynaklanıyor. Bu özetler, rastgele fotoğraflar bir araya getirilerek oluşturulmuyor. Google, özel ve önemli anları bulmak için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Bu da çok büyük miktarda verinin işlenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Algoritma, özet oluşturma sürecinde bulanık, düşük kaliteli ya da tekrar eden fotoğrafları ayıklıyor. Bununla birlikte görselin temasını belirliyor ve hangi yüzlerin yer aldığını tek tek tanımlıyor. Fotoğraflar uygulamasının dünya genelinde sayısız kullanıcısının olduğu da göz önünde bulundurulacak olursa özetlerin bir anda sunulması en azından şu aşamada imkânsız görünüyor.

Özel fotoğraflarınızı ve anlarınızı sinematik efektler ve eğlenceli grafiklerle sunan özetler hazır olduktan sonra onları mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu yıl ayrıca özette yer alan belirli kişileri ya da fotoğrafları gizlemenizin mümkün olduğunu da belirtelim ancak bunu yapmanız hâlinde yaklaşık 30 dakika beklemeniz gerekecek. Belirtilen sürenin sonunda ise yeni özetinizi alacaksınız.