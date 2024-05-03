Bodycam ile daha önce hiç görmediğiniz türden aşırı gerçekçi bir nişancı oyunu sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bodycam, iki genç Fransız oyun geliştiricisi Reissad Studio tarafından Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilmiş ultra gerçekçi bir nişancı oyunudur. Oyun özellikle ölüm maçı türünde, iki takımın son takım ayakta kalana kadar mücadele ettiği bir format sunar. Geliştiriciler, oyunun gerçekçiliği ve foto-gerçekçiliği zorlama hedefiyle Bodycam'i tasarlamışlar, böylece oyunculara yeni nesil bir oyun deneyimi sunmayı amaçlamışlardır.

Bodycam, etkileyici grafikleri, sürükleyici ses efektleri ve akıcı oynanışı ile dikkat çeker. Oyuncular çeşitli silahları ve taktiksel olarak optimize edilmiş haritaları kullanarak düşman takımını yok etmek için her hamlelerini dikkatlice planlamalıdır. Oyun henüz alfa geliştirme aşamasında olduğundan, tam potansiyelini yaşamak için güçlü bir sistem gerektirmektedir.

Bodycam İndir

Bodycam indirilmeye henüz açılmadı. Eğer siz de aşırı gerçekçi bir FPS arayışındaysanız ve oyuna olan ilginizi belli etmek istiyorsanız Bodycam’in Steam sayfasını ziyaret ederek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.

Bodycam Sistem Gereksinimleri