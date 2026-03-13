Steam'e 7 Adet Ücretsiz Oyun Eklendi! FPS, Bilim Kurgu ve Dahası

Steam, dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alıyor. O yüzden özellikle PC için oyun geliştirenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Bu durum, oyuncular açısından sürekli olarak yeni oyunlar anlamına geliyor. İyi haber şu ki bunların arasında severek oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlar da bulunuyor.

Oyun platformu özellikle yeni eklenen oyunlarla birlikte eğlenmek i̇çin harcama yapmak zorunda kalmak istemeyen oyunculara daha geniş bir yelpaze sunmaya başladı. Bunların arasında birinci şahıs nişancıdan simülasyon türüne kadar çok çeşitli yapımlar yer alıyor. Böylece her oyuncu kendisine hitap eden bir oyun bulabiliyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

4Spicchi

Bird Watching Simulator

Bodycam 1997 (Demo)

Roll Together (Demo)

Ball Chasers

Project Motor Racing: Ford Falcon V8 2013

Truck Mechanic: Dangerous Paths - First Mile

4Spicchi Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu oyunları arasında yer alan 4Spicchi, Golden Shrimps Games tarafından geliştiirlen ve yayınlanan bir oyun. 13 Mart 2026 tarihinde Steam mağazasına eklenen bu oyunu tek başınıza oynuyorsunuz. Korku sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu oyunda pizzacıya saldıran uzaylıları alt etmeye çalışıyorsunuz.

4Spicchi'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-2500 / AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 580

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Bird Watching Simulator Nasıl Bir Oyun?

Bird Watching Simulator, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Çok yüksek grafik kalitesine sahip oyunlardan sıkıldıysanız, daha basit ve çok anlam içermeyen bir oyun arayışındaysanız çok seveceğiniz bir oyun olabilir. Oyun, sizi doğanın tam ortasına koyuyor. Kuşları yakından gözlemlemek için dürbününüzü kullanabilir, onları kafese koyabilirsiniz.

Bird Watching Simulator'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Bodycam 1997 Nasıl Bir Oyun?

Bodycam 1997 Demo, yakında piyasaya sürülmesi beklenen oyunu denemeniz için sunulan ücretsiz bir sürüm. Ürkütücü atmosfere sahip olan oyunda karşınıza çeşitli yaratıklar çıkıyor. Yaklaşık olarak 30 dakikalık bir oynanış süresi bulunuyor. Tek bir kişi tarafından geliştirilen bu oyunda karakterin hayatta kalmasının tek yolu uyandığı yerden kaçmanın bir yolunu bulmaktan geçiyor.

Bodycam 1997'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11

RAM: 4 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Roll Together Nasıl Bir Oyun?

Roll Together, iki kişilik bir oyun. Bir kütük üzerinde ilerliyorsunuz, karşınıza çeşitli engeller çıkıyor. Bunlara takılmamak için aynı anda ilerlemeye ihtiyacınız oluyor. Birinin hareketi diğerini de etkilediği için çok dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde birinin hatası diğerinin sonu olabiliyor. Bu tür oyunlara özellikle son zamanlarda çok ilgi duyuluyor. O yüzden deneyenlerin beğenme ihtimali yüksek.

Roll Together'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 CPU

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Ball Chasers Nasıl Bir Oyun?

Ball Chasers, kuralların olmadığı bir futbol oyunu. Hepsi birbirinden karakterden birini seçip oynamaya başlıyorsunuz. Amacınız ise diğer takımdan önce 3 puan kazanmak. Oyun 2'ye 2 şeklinde oynanıyor. Rakip oyunculara tekme atabiliyor, koşabiliyor, müdahalede bulunabiliyorsunuz. Her ne kadar gerçekte bu tür davranışlar tasvip edilmese de sonuçta bu bir oyun, öyle değil mi?

Ball Chasers'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Truck Mechanic: Dangerous Paths - First Mile Nasıl Bir Oyun?

Truck Mechanic: Dangerous Paths'ın ücretsiz sürümü olan bu oyun, sizi Güney Amerika'nın zorlu ortamına götürüyor. Tehlikeli yollarda kamyon sürmeniz greeken bu oyunda aracınız en beklenmedik anlarda bozulabiliyor. Yol boyunca karşılaşabileceğiniz bu olumsuzluklarda tamir işinden de siz sorumlu tutuluyorsunuz.

Truck Mechanic - Dangerous Paths'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT serisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunlar arasında çok sevdiğim birkaç oyun oldu. Bunların başında 4Spicchi'nin geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca Bodycam 1997'nin demosu da benden artı puan aldı. Piyasaya sürüldüğünde güzel bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan Truck Mechanic: Dangerous Paths'ın ücretsiz deneme sürümü de eğlenceli zaman geçirmeme yardımcı oldu. Ball Chasers'ı da oldukça eğlenceli bulduğumu belirtmeliyim.