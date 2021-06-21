Üçlemenin son oyunu Total War: WARHAMMER III, Steam'de!

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Total War: WARHAMMER III, Creative Assembly tarafından geliştirilen, Sega tarafından yayınlanan sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktik oyunu. Total War serisinin bir parçası, Games Workshop’un Warhammer Fantasy kurgusal evreninde (206’nın Total War: Warhammer, 2017’nin Total War: Warhammer 2’sini takiben) geçen üçüncü oyunu. Üçlemenin son oyunu Steam’de ön siparişe açıldı, 2021 sonunda indirilip oynanabilir olacak.

Total War: WARHAMMER III İndir

Total War: Warhammer III, önceki oyunlardaki gibi Total War serisindeki diğer oyunlara benzer sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktiksel oynanış özelliklerine sahip. Oyuncular, ordularını harita üzerinde hareket ettiriyor ve yerleşimleri sıra tabanlı bir şekilde yönetiyor. Yapay zekanın kontrolünde olan gruplarla diplomasiye giriyorlar ve onlara karşı savaşıyorlar. Ordular karşı karşıya geldiğinde gerçek zamanlı olarak savaşıyorlar. Oyuncuların özelleştirilmiş gerçek zamanlı savaşabildiği ve çevrimiçi çok oyunculu savaşlar oluşturabilecekleri özel bir savaş moduna sahip olan oyunda oynanabilir ırklar arasında Kislev (Ortaçağ Rusya’sına dayanıyor), Büyük Cathay (Çin İmparatorluğuna dayanıyor), dört Kaos Tanrısı (Khorne, Tzeentch, Nurgle ve Slaanesh) bulunuyor.

Total War: Warhammer III, akıl sır ermeyen ve korkunç bir yer olan Kaos Diyarında geçiyor. Bağlarını koparmak ve dünyayı şeytani bir yozlaşmaya boğmak isteyen dört yıkıcı güç buranın hakimi. Veba Tanrısı Nurgle, Aşırılık Lordu Slaanesh, Yol Bozan Tzeentch, Kan ve Katliam Tanrısı Khorne. Dünyalar arasındaki sınırda iki güçlü krallık (Kislev’in yürekli savaşçıları ve Büyük Cathay İmparatorluğu) nöbet tutuyor.

Ordunuzu toplayın ve dünyanın kaderinin belirleneceği, akıl almaz bir dehşet boyutu olan Kaos Diyarına adım atın. Ya iblislerinizi fethedecek ya da onları komuta edeceksiniz!