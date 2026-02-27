Çok Etkileyici İki Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı! Sınırlı Süre Geçerli
Steam'de iki oyun kısa bir süre boyunca geçerli fırsat sayesinde ücretsiz oynanabilmeye başlandı. Oyunlardan biri simülasyon, diğeri savaş türüne sahip.
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Hell Let Loose ile Farmer's Life isimli oyunlar sınırlı süreliğine bedava olarak oynanabiliyor.
- Oyunların güncel kurla toplam değeri, 1.932 TL'ye denk geliyor ancak 2 Mart 2026 tarihine kadar bu ücret ödemeden oynanabiliyor.
- Ücretsiz hâle gelen oyunların mağaza sayfasına gidip "Oyunu Oyna" seçeneğine basarak nasıl bir oynanış sunduklarını keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Steam'de artık hemen hemen her hafta çeşitli oyunlar ya tamamen ya da belirli bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hafta ise oyunculara birbirinden etkileyici iki oyunu "sınırlı süre" boyunca bedava oynama olanağı sağlanıyor. Simülasyon ve savaş oyunlarını sevenlerin iki oyunu da kaçırmaması gerekiyor.
Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Sunuluyor?
Hell Let Loose ve Farmer's Life, Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlardan ilki, normalde 23.99 dolar (1.054 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İkincisi ise 19.99 dolara satılıyor ki bu da güncel kurla 878 TL'ye denk geliyor. Her iki oyunu da 2 Mart 2026 tarihine kadar 1.932 TL gibi oldukça yüksek bir fiyata satın alma işlemi gerçekleştirmeden oynamak mümkün.
Yeni başlayan fırsat kapsamında söz konusu oyunları ücretsiz bir şekilde denemek isteyenlerin Steam mağazası üzerinden oyunların sayfasına gidip "Oyunu Oyna" butonuna basması gerekiyor. Bunun hemen altında "Sepete Ekle" seçeneğini de göreceksiniz ama buna basarsanız oyunu satın alma sayfasına yönlendirilirsiniz. O yüzden ilgilenmeniz gereken buton bu değil, onun hemen üzerindeki oynama seçeneği olmalı.
Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?
Hell Let Loose, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. Çok büyük haritalarda 50'ye 50 şeklinde karşılaşmalar gerçekleşiyor. Her bir oyuncu farklı silah, araç ve ekipmanla düşmanları alt etmeye çalışıyor. Subay, sıhhiye, makineli tüfekçi, müendis, kaşif ve tankçı da dahil olmak üzere pek çok rol bulunuyor. Bunların her birinin farklı özelliği mevcut.
Hell Let Loose Fragmanı
Hell Let Loose'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 1300X
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 380 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Farmer's Life Nasıl Bir Oyun?
Simülasyon oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Farmer's Life, size geniş bir açık dünya sunuyor. Çiftçilik ile ilgileniyorsanız severek oynayacağınız bu oyunda tavuklar, keçiler, koyunlar, inekler ve hatta atların bile bakımından sorumlu oluyorsunuz. Ayrıca geçiminizi sürdürmek için ekim ve hasat yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir şeyler inşa etmek de mümkün.
Farmer's Life Fragmanı
Farmer's Life'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 750
- DirectX: Sürüm 10
Türlerinin En İyi Oyunları Ücretsiz Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın
Amazon, Luna hizmeti üzerinden epey eğlenceli olan üç adet oyunu bedava olarak sunmaya başladı. İşte fırsata dair merak edilen bütün ayrıntılar!
Peki, siz Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle gelen bu oyunlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Aralarında "kesinlikle oynayacağım" dediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.