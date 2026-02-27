Çok Etkileyici İki Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı! Sınırlı Süre Geçerli

Steam'de artık hemen hemen her hafta çeşitli oyunlar ya tamamen ya da belirli bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hafta ise oyunculara birbirinden etkileyici iki oyunu "sınırlı süre" boyunca bedava oynama olanağı sağlanıyor. Simülasyon ve savaş oyunlarını sevenlerin iki oyunu da kaçırmaması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Sunuluyor?

Hell Let Loose ve Farmer's Life, Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlardan ilki, normalde 23.99 dolar (1.054 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İkincisi ise 19.99 dolara satılıyor ki bu da güncel kurla 878 TL'ye denk geliyor. Her iki oyunu da 2 Mart 2026 tarihine kadar 1.932 TL gibi oldukça yüksek bir fiyata satın alma işlemi gerçekleştirmeden oynamak mümkün.

Yeni başlayan fırsat kapsamında söz konusu oyunları ücretsiz bir şekilde denemek isteyenlerin Steam mağazası üzerinden oyunların sayfasına gidip "Oyunu Oyna" butonuna basması gerekiyor. Bunun hemen altında "Sepete Ekle" seçeneğini de göreceksiniz ama buna basarsanız oyunu satın alma sayfasına yönlendirilirsiniz. O yüzden ilgilenmeniz gereken buton bu değil, onun hemen üzerindeki oynama seçeneği olmalı.

Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?

Hell Let Loose, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. Çok büyük haritalarda 50'ye 50 şeklinde karşılaşmalar gerçekleşiyor. Her bir oyuncu farklı silah, araç ve ekipmanla düşmanları alt etmeye çalışıyor. Subay, sıhhiye, makineli tüfekçi, müendis, kaşif ve tankçı da dahil olmak üzere pek çok rol bulunuyor. Bunların her birinin farklı özelliği mevcut.

Hell Let Loose Fragmanı

Hell Let Loose'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Farmer's Life Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Farmer's Life, size geniş bir açık dünya sunuyor. Çiftçilik ile ilgileniyorsanız severek oynayacağınız bu oyunda tavuklar, keçiler, koyunlar, inekler ve hatta atların bile bakımından sorumlu oluyorsunuz. Ayrıca geçiminizi sürdürmek için ekim ve hasat yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir şeyler inşa etmek de mümkün.

Farmer's Life Fragmanı

Farmer's Life'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Peki, siz Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle gelen bu oyunlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Aralarında "kesinlikle oynayacağım" dediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.