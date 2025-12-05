4.180 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Bassmaster Fishing

Everspace 2

Descenders

Astria Ascending

Way of the Hunter

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 7 Aralik 2025 tarihinde sona erecek. Descenders'i u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Bassmaster Fishing, Everspace 2, Astria Ascending ve Way of the Hunter'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Bassmaster Fishing, balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Dovetail Games tarafından geliştirilen simülasyon oyununda su altı yapısı ve bitki örtüsü gerçek hayata uygun olarak tasarlandı. Yani oyun yalnızca oynanışla değil aynı zamanda bölüm tasarımı olarak da gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Rockfish Games tarafından geliştirilen Everspace, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Aksiyon RPG ve looter shooter türlerini birleştiren yapım, yüksek tempolu bir oynanış sunuyor. Farklı sınıflarda çeşitli gemiler bulunuyor. Bu uzay gemilerini özelleştirebiliyoruz. İster uzayda serbestçe dolaşabiliyor ister ticaret yapabiliyor ister görevleri tamamlayabiliyoruz.

Avcılık oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Way of the Hunter, gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor. Mermi fiziği, rüzgâr ve hava durumu gibi detaylara sahip olan yapımda geniş açık dünya bulunuyor. Nine Rocks Games tarafından geliştirilen oyun 2022 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.