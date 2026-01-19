Steam'in Bir Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı!

2025, oyun dünyası için oldukça hareketli geçti. Öyle ki yıl boyunca pek çok yeni yapım piyasaya sürülürken, yeni rekorlar da kırıldı. Son olarak dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam de kırdığı rekorla adından söz ettirdi. Platform, aralık ayında kazandığı parayla dudak uçuklattı.

Steam, Aralık 2025'te Kaç Para Kazandı?

Oyun dünyası ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen Alinea Analytics, Steam’in Aralık 2025’te 1,6 milyar dolar (69,24 milyar TL) brüt gelir elde ettiğini duyurdu. Bu rakam platformun bugüne kadarki en iyi aralık ayını geçirdiği anlamına geliyor. Öyle ki Aralık 2024’e kıyasla yüzde 22,7 daha yüksek. Hatta pandemi döneminde insanların evlere kapandığı Aralık 2020’deki 1,4 milyar dolarlık rekordan da fazla.

Rapordaki detaylara göre kazancının önemli bir kısmını oyun satışlarından aldığı komisyonla sağlayan Steam’in elde ettiği bu yüksek gelirde en büyük pay, tahmin edebileceğiniz üzere Counter-Strike 2’ye ait. Valve tarafından geliştirilen FPS oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Peki buna rağmen nasıl zirvede?

Bunun nedeni Counter-Strike 2’nin güçlü bir oyun içi pazara sahip olması. Oyunda kasalar, anahtarlar, silah kaplamaları, etiketler ve diğer kozmetik eşyalar etrafında dönen devasa bir pazar bulunuyor. Steam'in Counter-Strike 2'den elde ettiği kazanç da bu pazardaki alım ve satımlardan alınan komisyonlardan geliyor.

39,99 dolara satılan ARC Raiders ise Steam'e en fazla kazanç sağlayan ikinci oyun konumunda. Ekim 2025'te piyasaya sürülen ganimet odaklı bir hayatta kalma oyunu olan bu yapımın şimdiye kadar milyonlarca kopya sattığı ifade ediliyor.

Öte taraftan ARC Raiders ile birlikte EA SPORTS FC 26, PUBG: BATTLEGROUNDS, Euro Truck Simulator 2, Red Dead Redemption 2 ve Battlefield 6 gibi diğer popüler oyunlar da Steam'in kazancında en yüksek paya sahip oyunlar arasında yer alıyor.

Steam'de En Çok Satanlar

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 ARC Raiders 39,99 dolar 3 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 4 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 5 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 6 Battlefield 6 48,99 dolar 7 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 8 Kingdom Come: Deliverance 2 44,99 dolar 9 Rust 18,99 dolar 10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 29,99 dolar 11 World of Warships Ücretsiz 12 Baldur's Gate 3 34,99 dolar 13 ELDEN RING 39,99 dolar 14 Mount & Blade 2: Bannerlord 19,99 dolar 15 Forza Horizon 5 32,78 dolar 16 Sons Of The Forest 14,99 dolar 17 eFootball Ücretsiz 18 RV There Yet? 4,49 dolar 19 Black Desert 0,49 dolar 20 Detroit: Become Human 31,99 dolar

