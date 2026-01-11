Türkçe Destekli Efsane Oyun 21 TL'ye Düştü! Acele Edin

MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Black Desert'ın standart sürümünün fiyatı düştü. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün.

Black Desert'ın Fiyatı Düştü

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan Black Desert, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyunun standart sürümü 4.99 dolar (214 TL) yerine 49 sent (21 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya, 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Klasik MMORPG'lerden farklı olarak aksiyon odaklı olan Black Desert'ta gerçek zamanlı kombo sistemi bulunuyor. Bu sistem, dövüşlerin daha dinamik olmasına yardım ediyor. Dövüşlerde refkleks, zamanlama ve strateji çok önemli. Karakter oluşturup devasa haritada yaratıklarla savaşmanın yanı sıra balıkçılık, çiftçilik ve ticaret de yapabiliyoruz.

Açık dünya haritası üzerinde ister yaratıklara karşı mücadele edebiliyor ister diğer oyuncularla rekabet edebiliyoruz. Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor. 80 Metacritic puanına sahip olan Black Desert, ilk olarak 2015 yılında çıktı ve uzun yıllardır popülerliğini devam ettiriyor.

Black Desert Fragmanı

Black Desert Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 4. nesil Intel Core i3

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Black Desert'ın yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

