1350 TL Değerindeki İki Oyun Yanlışlıkla 135 TL'ye Satılıyor

Xbox mağazasında yer alan oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği Medieval & Sengoku Dynasty Bundle'da yaşandı. İki oyunu içeren bu paket şu anda çok ucuza satın alınabiliyor.

Medieval & Sengoku Dynasty Bundle Xbox'ta Çok Ucuza Satılıyor

Medieval Dynasty ve Sengoku Dynasty isimli iki adet oyunun yer aldığı Medieval & Sengoku Dynasty Bundle'ın fiyatlandırmasında hata yapıldı. Xbox mağazasında bu paket için yalnızca 135 TL fiyat etiketi belirlendi. Medieval Dynasty'nin 550 TL, Sengoku Dynasty'nin ise 800 TL fiyata satıldığını belirtelim.

Bu fiyat etiketleri, Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor. Oyunu Xbox mağazasında satın almak için yapmanız gereken tek şey oyunun "Medieval & Sengoku Dynasty Bundle" sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanacaktır.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Daha önce Ready or Not ve Cronos: The New Dawn da aynı durum yaşanmıştı ve oyun oyuncularda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Formula Legends da Xbox mağazasında 56 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Kısa süre sonra oyunun fiyat etiketi düzeltildi. En iyi yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Formula Legends şu anda 900 TL fiyat etiketine sahip.

Sengoku Dynasty Nasıl Bir Oyun?

Sengoku Dynasty hayatta kalma, şehir kurma ve rol yapma türlerinin karışımı bir oyundur. Bir fırtınanın ardından kendimizi Japonya'da buluyoruz. Amacımız ise hayatta kalmak, kaynak toplamak ve adım adım kendi köyümüzü inşa etmek.

İlk olarak basit baraka yaparak başlıyoruz. Daha sonra atölyeler, demirciler ve dahasını inşa edebiliyoruz. Elbette bunun için odun ve taş gibi materyalleri toplamamız gerekiyor. Köyümüzde yer alan NPC'lere çeşitli işler de verebiliyoruz.

Medieval Dynasty Nasıl Bir Oyun?

En iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Medieval Dynasty, hayatta kalma ve inşa etme türlerini seven oyunculara hitap ediyor. Sakin ve yavaş tempolu bir oynanış sunan yapımda hanedan kurup yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte evler ve atölyeler gibi yapılar inşa etmemiz gerekiyor.

Hanedanı yönetirken aynı zamanda açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda dinamik mevsim döngüsü de yer alıyor. Her mevsimin kendine özgü zorlukları ve avantajları bulunuyor. RPG ögelerini de içeren oyunda karakterimizin yeteneklerini geliştirebiliyoruz.