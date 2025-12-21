%95 İndirim Fırsatı: Orta Çağ Savaş Oyunu Çok Ucuzladı!

Orta Çağ temasına sahip savaş oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya ile birlikte For Honor indirime girdi. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

For Honor'ın Fiyatı Düştü

Ubisoft tarafından geliştirilen For Honor, Steam'de yüzde 95 oranında indirime girdi. En iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan yapımın standart sürümü, kampanya kapsamında 23.99 dolar (1.025 TL) yerine 1.19 dolar (50,87 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 5 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra gold ve ultimate sürümler de indirime girdi. Yüzde 90 oranında indirime giren gold sürüm, 47.99 dolardan (2.051 TL) 4.79 dolara (204 TL) düştü. Ultimate sürüm ise 71.99 dolar (3.077 TL) yerine 7.19 dolar (307 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

For Honor Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan For Honor, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda şövalye, viking ve samuray dahil çeşitli karakterler bulunuyor. Kılıç, balta veya mızrak gibi bir silah kullanarak rakiplerimiz ile mücadele ediyoruz. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan yapım 2017'de satışa sunuldu.

For Honor Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX 460

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

For Honor Önerilen Sistem Gereksinimleri