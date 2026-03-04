Sevilen Hitman Oyunu Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Hitman oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Hitman: Absolution indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Peki, çok sevilen gizlilik oyunu kaç TL oldu?

Hitman: Absolution'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de başlayan kampanya kapsamında Hitman: Absolution yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan yapımın standart sürümü 10.49 dolar (461 TL) yerine 1.04 dolar (45 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 12 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Hitman Absolution'da Türkçe arayüz desteği bulunuyor. Steam'de ayrıca Hitman Essential Collection isimli bir paket de yüzde 90 oranında indirime girdi. Hitman: Blood Money ve Hitman Absolution'ın yer aldığı bu paket 11.40 dolardan (501 TL) 1.13 dolara (49 TL) düştü. İki oyunda da yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim.

Hitman: Absolution Fragmanı

Hitman: Absolution Nasıl Bir Oyun?

IO Interactive taraıfndan geliştirilen Hitman: Absolution'da ihanete uğrayan Ajan 47 ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikâye, sinematik sahnelerle birlikte başarılı bir şekilde anlatılıyor. Gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu olan yapımda ister gizli şekilde ilerleyerek ister düşmanlarla doğrudan çatışmaya girerek görevleri tamamlayabiliyoruz.

Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da kılık dğeiştirme özelliği mevcut. Örneğin aşçı veya güvenlik görevlisi kılığına girerek düşmanların dikkatini çekmeden hedefe yaklaşabiliyoruz. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun 79 Metacritic puanıan sahip. Başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Hitman: Absolution'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

Windows Vista / Windows 7 İşlemci: Çift çekirdek

Çift çekirdek Depolama: 24 GB

24 GB RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NV8600 512 MB VRAM, veya AMD eş değer bir ekran kartı

NV8600 512 MB VRAM, veya AMD eş değer bir ekran kartı DirectX: 10

Hitman: Absolution'ın yüklenebilmesi için en az 24 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Hitman: Absolution'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i7 / AMD Athlon II X4

Intel Core i7 / AMD Athlon II X4 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770 DirectX: 11

11 Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hitman: Absolution'ın serinin en iyi oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Kılık değiştirme, sessiz ilerleme ve çevreyi kullanma gibi serinin temel özellikleri Absolution'da da bulunuyor. Bunların yanı sıra hikâye, sinematik sahnelerle birlikte çok başarılı bir şekilde anlatılıyor. Oyunda düşmanların hareketlerini tahmin edebildiğimiz yeni bir özellik de mevcut. Bu özellik sayesinde daha stratejik planlar yapabiliyoruz.