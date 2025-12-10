Metro Serisi Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Metro serisinde yer alan oyunları oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Metro serisinde yer alan üç oyunun fiyatı düştü. Dolayısıyla popüler seriyi şu anda uygun fiyata satın alabilmek mümkün.

Steam'de Metro Serisi İndirime Girdi

Steam'de 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Metro 2033 Redux yüzde 90 oranında indirime girdi. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyun 14.99 dolar (638 TL) yerine 1.49 dolar (63 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 4A Games tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanan Metro 2033 Redux, insanların nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği yapımda yer altında hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda bazı görevleri tamamlamamız gerekiyor.

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği Metro Last Light Redux yüzde 90 oranında indirime girdi. 2014 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 14.99 dolardan (638 TL) 1.49 dolara (63 TL) düştü. 4A Games tarafından geliştirilen oyun, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Metro Exodus yüzde 85 oranında indirime girdi. 4A Games tarafından geliştirilen oyun 22.99 dolar (979 TL) yerine 3.44 dolara (146 TL) fiyata satılıyor. Yüzde 85 indirime giren Gold sürüm ise 4.49 dolara (191 TL) düştü. Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Artyom ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

İndirime Giren Metro Oyunları